BBVA Research no observa una afectación "relevante" en el consumo tras accidente de Adamuz

Madrid, 30 ene (EFECOM).- BBVA Research no ha observado por el momento una afectación "relevante" en el consumo realizado en las provincias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque sí cierta desaceleración en los flujos bilaterales entre Madrid y dichas zonas.

En un comunicado remitido este viernes a los medios, la entidad explica que el gasto de clientes de BBVA residentes en Madrid en dichas provincias moderó su crecimiento hasta el 4,2 % interanual en la semana del 24 de enero, lo que supone 15 puntos porcentuales menos que en la semana anterior.

El diferencial con el gasto efectuado en el resto de España en esa misma semana empeoró cinco puntos porcentuales frente al aumento de 5,6 puntos en la semana anterior.

Por su parte, las compras en Madrid de clientes de BBVA residentes en esas provincias andaluzas cayeron un 1,5 % interanual, revirtiendo las variaciones positivas registradas desde principios de año, indican las mismas fuentes.

Respecto a la evolución de las compras con tarjeta en las provincias afectadas por el corte de la línea ferroviaria, no se han observado "efectos diferenciales relevantes" en términos agregados, en particular el asociado a turistas nacionales o extranjeros.

No obstante, BBVA Research insiste en que "no pueden descartarse impactos más significativos en sectores concretos" y tampoco "cambios transitorios en las decisiones de viaje y movilidad que pudieran reflejarse más adelante en el conjunto del territorio". EFECOM

