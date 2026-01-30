BBVA Research calcula que el déficit público cerró 2025 en el 2,4 % del PIB

Madrid, 30 ene (EFECOM).- BBVA Research calcula que el déficit público se redujo hasta el 2,4 % del PIB en 2025, gracias al impulso cíclico de una economía en crecimiento y al menor peso de las medidas extraordinarias que se vienen prorrogando desde la crisis de la inflación provocada por la invasión de Ucrania.

Según el Observatorio Fiscal de BBVA Research publicado este viernes, hasta octubre de 2025 los ingresos públicos crecieron de manera sólida y se mantuvo la contención del gasto, lo que indica una evolución positiva en el proceso de consolidación fiscal de 2025, excluyendo los efectos de la dana y las sentencias judiciales de 2024.

La recuperación cíclica de la recaudación tributaria, la normalización de los tipos impositivos y la menor incidencia de los factores extraordinarios de finales de 2024 favorecieron una reducción del déficit en 2025 y compensaron la presión al alza del gasto en defensa, de las pensiones y de los intereses de la deuda.

Además se espera una nueva reducción del déficit en 2026, al 2,1 % del PIB, impulsado por la fortaleza de la actividad económica y el impacto de la eliminación de las medidas energéticas y de las ayudas de la dana, en un contexto de incremento de las pensiones y del gasto en defensa.

El observatorio prevé que el cumplimiento de las reglas fiscales requerirá un esfuerzo de consolidación de 0,2 puntos del PIB en 2026 y de 0,4 puntos en 2027, por lo que serán necesarias medidas que permitan situar el saldo primario ajustado (sin contar los intereses de la deuda) cerca del equilibrio a finales de 2027 y reducir la deuda hasta el 96,6 % del PIB.

Estas previsiones apuntan a un crecimiento promedio del gasto primario neto de alrededor del 3,5 % durante 2025-2030, por encima del 3 % comprometido con Bruselas en el plan fiscal estructural. EFECOM