Ayuso dice que es "inquietante" que desde las instituciones se impulse el odio a Israel

Madrid, 30 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que es "inquietante" que los "movimientos totalitarios" sigan impulsando en todo Occidente "el odio a Israel y al pueblo judío", desde universidades, medios de comunicación o ciclos culturales.

Así lo ha dicho durante el tradicional homenaje, celebrado en la Asamblea regional desde el año 2000, que junto a Díaz Ayuso ha contado con la presencia del presidente de la cámara madrileña, Enrique Ossorio, y la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich.

En su intervención Ayuso ha apuntado que "cuesta creer que el nazismo, el comunismo o el fascismo se hicieran con el corazón de Europa", por lo que es "inquietante que los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar en todo Occidente el odio a Israel y al pueblo judío".

La presidenta madrileña ha asegurado que esto se hace "con otros disfraces" a través de "universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales, empresas colonizadas" pero con el mismo fin: "Un negocio, o político o económico".

Por ello, ha dicho que la Comunidad de Madrid no va a contribuir al "suicidio" del proyecto europeo y va a recordar que "nada ni nadie ha de estar por encima de la ley, que cada vida es sagrada" además de fomentar el respeto a la pluralidad y la convivencia.

La presidenta madrileña ha abogado por el compromiso de "no educar en el odio, en el desprecio", y que nadie utilice a los niños y los jóvenes como método para "sembrar sociedades totalitarias" a través de dinero público porque "eso es podredumbre".

Además, ha añadido, que tampoco es concebible que "tengamos que entender al pueblo judío y al resto del pueblo de Israel o en un tren o en un barracón para entender su legítimo derecho a existir, porque eso es hipocresía". EFE

