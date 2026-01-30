Espana agencias

Ayuso dice que es "inquietante" que desde las instituciones se impulse el odio a Israel

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que es "inquietante" que los "movimientos totalitarios" sigan impulsando en todo Occidente "el odio a Israel y al pueblo judío", desde universidades, medios de comunicación o ciclos culturales.

Así lo ha dicho durante el tradicional homenaje, celebrado en la Asamblea regional desde el año 2000, que junto a Díaz Ayuso ha contado con la presencia del presidente de la cámara madrileña, Enrique Ossorio, y la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich.

En su intervención Ayuso ha apuntado que "cuesta creer que el nazismo, el comunismo o el fascismo se hicieran con el corazón de Europa", por lo que es "inquietante que los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar en todo Occidente el odio a Israel y al pueblo judío".

La presidenta madrileña ha asegurado que esto se hace "con otros disfraces" a través de "universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales, empresas colonizadas" pero con el mismo fin: "Un negocio, o político o económico".

Por ello, ha dicho que la Comunidad de Madrid no va a contribuir al "suicidio" del proyecto europeo y va a recordar que "nada ni nadie ha de estar por encima de la ley, que cada vida es sagrada" además de fomentar el respeto a la pluralidad y la convivencia.

La presidenta madrileña ha abogado por el compromiso de "no educar en el odio, en el desprecio", y que nadie utilice a los niños y los jóvenes como método para "sembrar sociedades totalitarias" a través de dinero público porque "eso es podredumbre".

Además, ha añadido, que tampoco es concebible que "tengamos que entender al pueblo judío y al resto del pueblo de Israel o en un tren o en un barracón para entender su legítimo derecho a existir, porque eso es hipocresía". EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La alcaldesa de Palencia: timbre a timbre todos los miércoles para escuchar a sus vecinos

Infobae

El rey, al cumplir 58 años: "No pesan demasiado"

Infobae

Oscar López acusa al PP de poner en riesgo el cobro de pensiones para derrotar al Gobierno

Infobae

La anguila, al borde de la extinción por culpa de su popularidad gastronómica

Infobae

El Govern balear critica que se regularice a inmigrantes sin voluntad de aprender catalán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”