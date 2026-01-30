Arturo Ruiz: “El Río Breogán hace un baloncesto muy atractivo”

Granada, 30 ene (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó este viernes que el Río Breogán, al que se miden este sábado en el Palacio de los Deportes de Granada, es un equipo que “hace un baloncesto muy atractivo” al que esperan “parar sus armas”.

Ruiz explicó en rueda de prensa que siguen “creciendo como equipo” pese a la derrota de la pasada jornada en la prórroga ante el Surne Bilbao Basket (84-88) en un partido que "al final salió cruz por pequeñas decisiones”.

El técnico aseguró que van a seguir “peleando hasta el final” pese a ser los colistas de la Liga Endesa con un triunfo en diecisiete jornadas y recordó que han perdido “muchos partidos en finales igualados” algo que espera “se equilibre de aquí a final de temporada”.

Del Río Breogán, su rival de este sábado, destacó la figura de su entrenador, Luis Casimiro, porque “es un técnico con ochocientos partidos en ACB que es un ejemplo para los jóvenes” que empiezan.

“El Río Breogán hace un baloncesto muy atractivo, anota muchos puntos y muchos triples. Espero el mejor Breogán y hay que estar preparados para parar sus armas y hacer el mejor partido posible”, agregó el preparador, quien pidió el apoyo de la afición.

“Necesitamos al público. Estamos en un momento difícil y es cuando más falta nos hacen. Los momentos malos no son para siempre”, indicó Ruiz, quien anunció que el base Lluis Costa lleva “tres semanas jugando tocado” y que esperarán “a última hora para valorar” si juega o no este sábado tras analizar “el riesgo que se quiere tomar”.

Además, destacó que los jugadores con problemas físicos “están haciendo un esfuerzo y tienen un gran compromiso” y comunicó que siguen atentos al mercado “de posiciones interiores y exteriores” pero que no van a “fichar por fichar”. EFE

