Arteta: “Mi relación con Guardiola es diferente a la de Ferguson y Wenger”

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló sobre su relación con Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y descartó cualquier paralelismo con la histórica rivalidad que mantuvieron durante veinte años Alex Ferguson y Arsene Wenger durante sus años al frente de Manchester United y Arsenal, respectivamente.

"Esa relación era diferente. Yo conozco a Pep desde que tenía 15 años y viví con él cuatro años y medio, cada día en la cantera del Barcelona”, explicó el técnico español este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Leeds United, subrayando que es diferente el vínculo personal que mantiene con el actual entrenador del Manchester City.

"Es distinto. Estoy seguro de que Pep también tuvo una gran relación con Enzo Maresca, trabajaron juntos y, aun así, pueden ser rivales", añadió.

Tras 23 jornadas de Premier League, el Arsenal es líder con 50 puntos, con una renta de 4 unidades sobre el Manchester City y el Aston Villa, conjuntos entrenados por Guardiola y por Unai Emery respectivamente.

Arteta recordó que este tipo de situaciones son habituales en el fútbol moderno y no afectan al respeto mutuo. "Lo mismo ocurre con los jugadores. He tenido futbolistas aquí y luego tengo que enfrentarme a ellos. Con Granit Xhaka, por ejemplo, le quiero mucho, pero si tengo que jugar contra él, vamos a la guerra, porque sé cómo es", afirmó.

Guardiola y Arteta coincidieron durante varios años en el Manchester City, desde la retirada del centrocampista en 2016 hasta su salida rumbo al Arsenal en 2019.

Arteta fue asistente de Guardiola entre julio de 2016 y diciembre de 2019, periodo en el que el conjunto ‘citizen’ conquistó dos títulos de la Premier League, dos Copas de la Liga (EFL Cup) y una FA Cup, consolidando una etapa de enorme éxito.

El actual técnico del Arsenal también se refirió a las recientes palabras de Guardiola, quien calificó al conjunto londinense como "el mejor equipo del mundo" y negó que se trate de juegos psicológicos.

"¿Conmigo? No lo creo. Hablamos de forma general, él dice lo que siente y ya está. Si hay juegos psicológicos, los hay, pero no les presto demasiada atención. Tenemos que salir al campo y demostrarlo", sentenció. EFE

