Arteche comenzará a cotizar este lunes en el Mercado Principal de la Bolsa

Bilbao, 30 ene (EFECOM).- La empresa vizcaína de equipos y soluciones para el sector eléctrico Arteche comenzará a cotizar el próximo lunes en el Mercado Principal de la Bolsa, tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El comienzo de la cotización en el principal mercado bursátil español supondrá la exclusión simultánea de sus acciones en BME Growth, según ha informado este viernes la compañía vizcaína.

La operación se realiza bajo la modalidad de 'listing directo', sin emisión de nuevas acciones ni oferta pública de venta, por lo que los actuales accionistas mantendrán la totalidad de sus títulos y las acciones pasarán a negociarse en los mercados principales de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Esta circunstancia facilitará el acceso a una base inversora más amplia y diversificada, incluyendo inversores internacionales.

Desde su salida a BME Growth en junio de 2021, Arteche se marcó el objetivo de crecer y consolidarse como una gran empresa cotizada, siempre con la mirada puesta en el largo plazo y en la creación de valor para todos sus accionistas.

El presidente y consejero delegado de la empresa, Alexander Artetxe, ha destacado que alcanzar este "hito" en la historia de la compañía confirma que sus "decisiones estratégicas y el esfuerzo de todo el equipo han dado sus frutos", con lo que se posiciona con fuerza para aprovechar las oportunidades que ofrece el Mercado Principal.

Entre ellas ha destacado la posibilidad de responder al crecimiento de la demanda, incorporar y desarrollar nuevas tecnologías e impulsar y ejecutar operaciones estratégicas de integración y expansión internacional.

Arteche, "referente internacional" en el sector eléctrico, afronta este nuevo capítulo como "una evolución natural y coherente de su proyecto", tras una experiencia "muy positiva" en BME Growth, donde el precio de las acciones se ha revalorizado más de un 467%, según el presidente de la compañía.

"El Mercado Principal nos permitirá cumplir nuestros compromisos y ampliar nuestra base inversora, facilitando la entrada de nuevos inversores que quieran participar en nuestro proyecto”, ha añadido Alexander Artetxe. EFECOM

