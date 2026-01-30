Espana agencias

Areas y Pansfood gestionarán 7 de cada 10 locales de restauración de El Prat

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El consejo de administración de Aena ha aprobado la adjudicación de la renovación integral de la oferta de restauración del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, lo que supone reformar 48 locales, la mayoría gestionados por los operadores Areas (22) y Pansfood (12).

El pasado mes de septiembre, Aena sacó a concurso casi medio centenar de locales de restaurantes de El Prat, una convocatoria "excepcional" por representar casi la totalidad de la oferta de restauración del aeropuerto.

El gestor aeroportuario ha informado este viernes de que el concurso "ha despertado mucho interés", pues hasta dieciséis licitadores, entre operadores locales, nacionales e internacionales, han presentado 84 ofertas por 48 contratos. Ninguno ha quedado desierto.

En concreto, los adjudicatarios han sido nueve operadores: Areas, Pansfood, WDFG, SSP, Eurest, Lagardère, Enrique Tomás, Five Guys y Good News.

La duración de los contratos será mayoritariamente de ocho años, aunque algunos de ellos se extenderán hasta diez y doce años en espacios singulares, "lo que garantiza estabilidad y una visión a largo plazo en la oferta gastronómica".

Por número de locales, destacan los operadores Areas (22 establecimientos), Pansfood (12), SSP (5), WDFG (3) y Eurest (2), junto con Lagardère, Enrique Tomás, Five Guys y Good News, con un local cada uno.

La renovación permitirá incorporar 15 marcas nuevas y tres operadores que hasta ahora no estaban presentes en la restauración del aeropuerto: Eurest, Five Guys y Good News.

Con esta adjudicación, explica Aena, la suma de las Rentas Mínimas Garantizadas Anuales (RMGA) aumenta un 26 % respecto a las rentas de licitación.

"Esta renovación de la oferta de restauración constituye uno de los ejes clave de la estrategia comercial de Aena en Barcelona y refuerza el posicionamiento del aeropuerto como hub, con una propuesta gastronómica diversa, innovadora y alineada con los estándares de los principales aeropuertos europeos", afirma la directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena, María José Cuenda.

En el ámbito del 'servicio rápido' y la restauración informal se refuerzan categorías como hamburgueserías y cocina internacional, con la incorporación de Five Guys, que abrirá por primera vez en un aeropuerto de Aena, junto a marcas ya consolidadas como Burger King o McDonald's.

La oferta se completa con propuestas como KFC, Taco Bell, Subway, Popeyes, Pret A Manger, La Place o La Donatella, así como con conceptos especializados como Motta, Lady Babka, Wetherspoon, Sana Locura (sin gluten) o Good News, este último vinculado al café de especialidad.

También se potencia el espíritu local, con marcas de Barcelona como Boldú, Morro Fi, Bar Bocata, Chalito o Demasié.

En el ámbito de la restauración de autor, el aeropuerto seguirá contando con una propuesta 'premium' liderada por los Hermanos Torres, al frente del restaurante Alas, operado por SSP, y sumará 'Terra", la nueva apuesta de chefs catalanes. EFECOM

