ArcelorMittal amplía su acuerdo minero con Liberia hasta 2050

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La siderúrgica ArcelorMittal anunció este viernes que ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Liberia para ampliar la concesión minera para extraer hierro hasta 2050, con posibilidad de renovar otros 25 años.

"El proyecto de expansión, que está próximo a su finalización, permitirá aumentar los envíos de mineral de hierro desde niveles históricos de aproximadamente 5 millones de toneladas anuales (mtpa) hasta 20 mtpa en 2026, junto con mejoras en la calidad del producto hacia un mineral de mayor ley y mayor valor", indicó en un comunicado la compañía con sede en Luxemburgo.

Además, ArcelorMittal está realizando estudios de viabilidad con vistas a una ampliación adicional más allá de las 20 millones de toneladas anuales.

La compañía, que recientemente inauguró una planta de concentración de mineral de hierro en la localidad liberiana de Tokadeh, afirmó que la inversión "pone de relieve la creciente posición de Liberia como centro competitivo y estratégico para el desarrollo minero en África Occidental".

"La nueva concentradora constituye el eje central del proyecto de expansión de 1.800 millones de dólares de ArcelorMittal, lo que eleva la inversión total de la compañía en Liberia a 3.500 millones de dólares, la mayor inversión extranjera directa en la economía liberiana desde el final de la guerra", señaló la siderúrgica.

ArcelorMittal también invertirá para mejorar la infraestructura ferroviaria para poder transportar 30 millones de toneladas de hierro al año, con vistas a que esté operativo de forma independiente en octubre de 2030, y también las instalaciones existentes, además dedicar fondos a construir dos centrales eléctricas.

"En virtud del acuerdo, ArcelorMittal pagará 200 millones de dólares al Gobierno de Liberia por determinados derechos que adquiere conforme al mismo, en concreto la prórroga de los derechos mineros y el acceso reservado a la capacidad ferroviaria en la que la compañía está invirtiendo", explicó la firma.

El presidente ejecutivo de la siderúrgica, Lakshmi Mittal, señaló que el acuerdo "representa un momento decisivo tanto para Liberia como para ArcelorMittal".

"Supondrá un importante impulso para la economía de Liberia mediante el aumento de las oportunidades de empleo y un mayor crecimiento en las comunidades anfitrionas", declaró el presidente del país africano, Joseph Boakai. EFECOM