Aprobado el convenio del Ayuntamiento de Barcelona, que afecta a unos 15.000 trabajadores

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el nuevo convenio colectivo del consistorio para el periodo 2025-2028, que afecta a unas 15.000 personas, entre funcionarios municipales y personal laboral.

El convenio, cuyo contenido firmó el consistorio con los sindicatos el pasado diciembre, ha contado con el apoyo de PSC, Barcelona en Comú y ERC, la abstención de Junts, y los votos en contra de PP y de VOX.

Este nuevo acuerdo podrá ajustar, en determinados casos, el horario efectivo de trabajo hasta las 35 horas semanales, una demanda solicitada por los sindicatos durante la negociación del convenio.

En la misma sesión, el pleno municipal ha dictaminado a favor del incremento del 2,5 % en las tablas retributivas municipales con efectos retroactivo desde el 1 de enero de 2025, y el aumento del 1,5 % a partir del 1 de enero de este año.

Esta medida, acordada con el Estado, ha contado con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto VOX, que se ha abstenido. EFECOM