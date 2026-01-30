Espana agencias

APM Terminal operará temporalmente los puertos del Canal tras la salida de CK Hutchinson

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFECOM).- APM Terminal Panamá, filial del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de dos puertos en torno al Canal, después de que el Supremo declarara inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, ha informado este viernes el presidente José Raúl Mulino.

APM Terminals Panama "ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo", ha dicho Mulino en un mensaje a la Nación. EFECOM

