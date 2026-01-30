Espana agencias

APM Terminal operará temporalmente dos puertos del Canal tras salida de CK Hutchinson

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFECOM).- APM Terminal Panamá, filial del grupo neerlandés AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la actividad de dos puertos en torno al Canal después de que la Corte Suprema declarara "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, informó este viernes el presidente José Raúl Mulino.

APM Terminals Panama "ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo", dijo Mulino en un mensaje a la Nación.

La nueva concesión "será un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños, con la garantía de mejores recursos para nuestro país", afirmó el jefe de Estado, que aclaró que "hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un período de continuidad del actual operador sin ningún cambio".

Panama Ports Company opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

Hay cinco puertos en torno al Canal. El de Balboa es el segundo con mayor movimiento de contenedores, 2,67 millones en el 2025, mientras que el de Cristóbal es el quinto con 1,1 millones.

APM Terminals, en un comunicado, confirmó su disponibilidad a asumir la operación de los puertos para apoyar la continuidad operativa.

"A raíz de la comunicación reciente del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en relación con las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), APM Terminals confirma que está dispuesta a asumir temporalmente la operación de ambas terminales. Esto busca mitigar los riesgos que pueda afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá", indicó la compañía.

También aclaró que el "ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley", por lo que deberá esperar a que la decisión de la Corte Suprema sea "ejecutoriada, un plazo que no depende de la empresa".

"La compañía no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura -a corto o largo plazo- de los puertos de Balboa y Cristóbal", explicó la compañía, que subrayó que cualquier acción que tomen "estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público", anotó la compañía, que opera 60 terminales en 34 países.

Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal por la presencia CK Hutchison, el presidente Donald Trump amenazó en 2025 con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que "es y seguirá siendo panameña" en palabras de Mulino. EFECOM

