Ania: "El Valladolid es un equipo con capacidad de ganar en cualquier campo"

Córdoba, 30 ene (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, ha advertido este viernes del peligro del Valladolid, al que recibirán el sábado y al que ha definido como un rival con "capacidad de ganar en cualquier campo" pese a su clasificación actual.

Ania, en su comparecencia de prensa previa al partido, ha remarcado que una victoria blanquiverde sería vital para acercarse al objetivo de los cincuenta puntos y dormir en puestos de promoción.

El técnico asturiano ha analizado la evolución del conjunto pucelano tras la llegada de Luis Tevenet al banquillo, y ha destacado que ya no es el equipo "presionante" de la etapa de Almada, sino un bloque que apuesta ahora por un esquema 4-3-3 con salida de balón elaborada desde la defensa.

Ania, que ha recordado la contundente victoria vallisoletana en Ceuta (0-3) como aviso a navegantes, ha insistido en que el Valladolid cuenta con una plantilla de "nivel muy alto" diseñada para el ascenso y que lo normal es que acabe la temporada en la "zona alta" de la tabla debido a la calidad de sus futbolistas.

Sobre la importancia del choque en El Arcángel, el preparador ha señalado que los objetivos se cumplen haciéndose "muy fuertes como local", por lo que considera necesario sumar de tres en tres en casa para dar el "salto cualitativo" que les permita asentarse definitivamente en la zona noble de la clasificación.

En el capítulo de bajas, el responsable del banquillo cordobés ha anunciado que no recupera a ninguno de los lesionados de larga duración y que tampoco podrá contar con el lateral Trilli, cuya ausencia se debe a la 'cláusula del miedo' impuesta por la entidad blanquivioleta, propietaria de sus derechos federativos.

Especialmente pesimista se ha mostrado respecto al estado del centrocampista Alberto del Moral, de quien ha revelado que "no puede hacer casi ni vida normal" debido a los fuertes dolores en la costilla que le impiden incluso ejercitarse al ritmo del resto del grupo.

El míster mantiene la incógnita para el lateral izquierdo entre la naturalidad de Vilarrasa o la continuidad de Diego Bri, cuyo rendimiento ante el Málaga y su gol en Las Palmas le han otorgado una confianza "distinta" que le convierte en una opción real para repetir en el once titular, ahora como lateral izquierdo, tal y como hizo ante el Málaga.

Ania también ha valorado la incorporación de Mikel Goti, un futbolista que a su juicio "viene de un nivel superior" para aportar calidad en la mediapunta, mostrándose satisfecho con la plantilla actual si no se producen más movimientos antes del inminente cierre del mercado. EFE

ajc/agr/jpd