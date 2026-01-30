Andalucía y Baden-Würtemberg reclaman a UE celeridad e impulso en transición energética

Sevilla, 30 ene (EFECOM).- Las regiones de Andalucía y Baden-Würtemberg han reclamado este viernes a Europa que "acelere e imprima un verdadero impulso a sus políticas para avanzar hacia una transición energética que se transforme en oportunidades industriales.

Ambas regiones se han reunido en Bruselas y han presentado una posición común en defensa de que se acelere el despliegue del mercado europeo del hidrógeno verde con un marco regulatorio estable, financiación e infraestructuras.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado en este encuentro que el documento compartido junto a los socios alemanes “representa un claro llamamiento al pragmatismo industrial”, ha informado en un comunicado.

En esta línea, ha señalado que “el hidrógeno verde, junto con otros gases renovables, debe estar presente en las reformas del mercado interior de la energía, desde la aplicación de la Ley de Industria Cero Emisiones Netas y la Ley de Acelerador Industrial, hasta un diseño coherente del mercado europeo del hidrógeno”.

A este respecto, ha señalado que “la transición energética no puede simplemente establecerse por ley, sino que debe construirse racionalizando las inversiones, garantizando la seguridad normativa y fomentando el desarrollo tecnológico”.

“La industria no puede despegar sin certidumbre y, por ello, Andalucía y Baden-Württemberg reclaman una flexibilidad real, una financiación inteligente y el desarrollo acelerado de las infraestructuras necesarias”, ha resumido Jorge Paradela.

Estas dos regiones del sur y del norte de Europa, que concentran a casi 20 millones de ciudadanos, han establecido una alianza operativa con la que pretenden contribuir al despegue de la autonomía energética estratégica de la Unión.

Esta cooperación se remonta a octubre de 2023 cuando firmaron un acuerdo de colaboración centrado en el hidrógeno renovable, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por los combustibles neutros en carbono.

Además, el consejero ha reclamado al Ejecutivo español mayor celeridad en la trasposición de la directiva europea RED 3, normativa de energías renovables de la UE, que establece un objetivo vinculante en el consumo final de energía para 2030, impulsando vectores como el hidrógeno renovable. EFECOM