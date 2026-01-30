Espana agencias

Alemany, sobre el mercado: “No vamos a parar hasta el lunes”

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, insistió este viernes en que, si se ficha a alguien, será un jugador "importante y diferencial" y remarcó que no van a “parar” hasta el cierre del mercado para poder reforzar la plantilla rojiblanca.

“Tenemos muy claro las salidas que ha habido (Conor Gallagher, Javi Galán, Carlos Martín y Giacomo Raspadori) y el impacto que tenían objetivamente en el equipo, con la aportación que tenía cada uno de ellos y, por tanto, tenemos el objetivo de sustituir esa aportación, que no era muy grande y no vamos a entrar en los números, pero háganlos”, declaró a ‘Movistar’ tras el sorteo de la Liga de Campeones celebrado en Nyon, en Suiza.

“El segundo concepto es que, si traemos un futbolista, no va a ser un futbolista más para hacer plantilla, sino que nos va a dar cosas importantes y diferenciales. Con ese concepto se dificultan las cosas. Si bajas ese listón de exigencia, fichar por fichar es sencillo. Cuando pones una exigencia alta, este mercado es difícil. No vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios”, avanzó. EFE

