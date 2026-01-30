Alemania creció en cuarto trimestre un 0,3 % y cerró 2025 con una subida del 0,2 % del PIB

Berlín, 30 ene (EFECOM).- La economía alemana creció en el cuarto trimestre del año pasado un 0,3 % con respecto a los tres meses anteriores y cerró el ejercicio con un aumento del 0,2 % del PIB, tal y como ya había adelantado la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, a medios de enero.

Durante el último trimestre de 2025 aumentaron en particular el consumo privado y el gasto público.

El PIB ajustado por precios creció un 0,2 % en el conjunto de 2025 y un 0,3 % tras el ajuste por precios y calendario, por lo que Destatis confirma su primera estimación del pasado 15 de enero.

De este modo, la economía alemana cerró el ejercicio pasado, especialmente turbulento para el comercio exterior, en terreno positivo tras encadenar dos años de recesión.

En comparación con el año anterior, el PIB del cuarto trimestre de 2025 fue un 0,6 % superior al del mismo periodo de 2024, ajustado por precios.

Tras el ajuste por precios y calendario, el aumento fue menor (del 0,4 %), ya que hubo 0,7 días laborables más que en el mismo período del año anterior.

Además del cálculo del cuarto trimestre, Destatis revisó, como es habitual, los resultados previamente publicados.

Así, el PIB ajustado por precios aumentó en 0,1 puntos porcentuales en los dos primeros trimestres respecto a las cifras anteriores, mientras que el tercer trimestre permaneció sin cambios. EFECOM