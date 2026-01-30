Espana agencias

Alcaraz: "Lo he logrado creyendo"

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- El número uno del mundo Carlos Alcaraz se mostró feliz, exultante, tras lograr, en un duelo dramático, espectacular y épico el pase para su primera final del Abierto de Australia y pujar por el séptimo Grand Slam de su carrera.

"Creer" (believe), escribió el murciano en la cámara de pista tras cerrar una victoria histórica de cinco horas y 26 minutos que tuvo ganada y después perdida y que se llevó finalmente al vencer al alemán Alexander Zverev.

"Lo he logrado creyendo. Siempre he dicho que tienes que creer en ti mismo, sin importar cuánto te esté costando. Me estaba costando mucho en la mitad del tercer set", dijo en pista el jugador español.

"Ha sido uno de los más duros físicamente en toda mi carrera, pero he estado en esta situación antes. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que poner mi corazón. Luchar. Estoy muy orgulloso sobre la forma en la que he luchado", añadió el ganador de seis Grand Slams.

Carlos Alcaraz puede convertirse en el jugador más joven en lograr los cuatro torneos del Grand Slam en la historia si consigue ganar la final del domingo ante el vencedor del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, diez veces ganador del primer Grand Slam de la temporada.

"Muchas gracias por ponerme tanta presión... Es una broma, pero estoy muy contento de jugar mi primera final, tener la oportunidad de luchar por el título. Han sido unas grandes dos semanas", dijo tras levantar el partido.

"No podría estar aquí ahora mismo sin toda esta gente, todo este público. Ha sido un verdadero placer. La forma en la que me has devuelto al partido, con cada bola... ha sido una locura. Estoy muy agradecido", indicó.

"El domingo será una gran atmósfera y no puedo esperar. Ahora mi cabeza está en recuperarme para poder poner un show para todos vosotros", concluyó en la pista. EFE

