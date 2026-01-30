Espana agencias

Alcalde de Alicante dice que la edil logró la vivienda pública antes de entrar en política

Alicante, 30 ene (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, adquirió la condición de adjudicataria de una de las viviendas públicas investigadas en la playa de San Juan "cinco años antes" de entrar en política, caso por el que ha dimitido la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman.

Así lo ha afirmado Barcala este viernes en una intervención sin preguntas sobre la investigación en la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina, que la oposición ve "de lujo" y en la que han sido adjudicatarios esta concejala, un arquitecto municipal y dos hijos y una sobrina de Pérez-Hickman.

Tras asegurar que aplicará "la máxima contundencia" para depurar responsabilidades una vez que se haya investigado lo sucedido y que lo hará "caiga quien caiga", el alcalde ha señalado que ha encargado un expediente de aclaración de hechos para conocer la situación lo antes posible y ha informado de que habrá un pleno extraordinario.

Respecto a Rocío Gómez, ha señalado que adquirió la condición de adjudicataria en 2018, cinco años antes de llegar a la política como concejala de Urbanismo (2023), y ha añadido que la licencia de las obras de construcción del inmueble se concedió en 2022, también un año antes de su entrada en el ayuntamiento.

"Hasta donde tenemos conocimiento, (Rocío Gómez) no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social", según el alcalde, pese a lo cual desea que el expediente informativo aclare la situación de su compañera en el equipo de gobierno y contenga "las respuestas a todas las preguntas que no solo ustedes, sino yo también, me estoy haciendo".

Una vez que tenga toda la información se ha comprometido a trasladarla a la oposición y "a tomar las decisiones ante el más mínimo atisbo de responsabilidad", lo cual encauzaría a través de la Fiscalía porque no se puede "consentir bajo ningún concepto que en un tema tan delicado como la vivienda, y en estas circunstancias con la alarma que genera la falta y la necesidad de vivienda, haya la más mínima sospecha".

"A todos nos importa lo mismo, y entiendo perfectamente a la oposición en lo que está solicitando y por qué lo está pidiendo. Yo tengo el mismo interés en celebrar un pleno en el que se den todo tipo de explicaciones", ha recalcado sobre el pleno, que desea convocar en breve.

"No voy a permitir bajo ningún concepto que alguien que no está en situación de vulnerabilidad" acceda a una vivienda social, ha dicho, "y deje sin una a alguien que realmente la necesita". EFE

