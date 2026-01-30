Espana agencias

Aitor Esteban afirma que Sánchez busca una "carambola" con Podemos y Junts, y que es "un maestro" en estas situaciones

El líder vasco subraya que el jefe del Ejecutivo intenta sumar apoyos al integrar propuestas migratorias de otros partidos mientras atribuye la inestabilidad parlamentaria al bloqueo legislativo y a negociaciones complejas con diversas fuerzas políticas clave

El cumplimiento de los compromisos adoptados en el pacto de investidura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno central ha superado la mitad de lo estipulado, aunque se han producido retrasos respecto a los plazos previstos. Así lo ha indicado Aitor Esteban, presidente del PNV, quien ha puntualizado que, en el caso de las cinco últimas transferencias acordadas, la negociación se extendió hasta momentos finales por grupos de resistencia dentro de la administración central. De acuerdo con Europa Press, Esteban subrayó que estas circunstancias evidencian las dificultades para completar el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Gernika, vigente desde 1979.

El dirigente vasco explicó en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, citada por Europa Press, que Pedro Sánchez está tratando de asegurar apoyos fundamentales para su Ejecutivo aceptando algunas propuestas en materia migratoria procedentes tanto de Podemos como de Junts. Según precisó Esteban, el líder del PSOE busca sumar respaldo a su gobierno frágil a través de combinaciones inusuales, lo que denominó una “carambola”. Además, consideró a Sánchez “un maestro” en situaciones en las que parece no haber salidas claras, argumentando que frecuentemente sorprende con iniciativas inesperadas.

Preguntado sobre la estabilidad parlamentaria, Esteban opinó que Sánchez no se ve afectado por la falta de mayoría absoluta en el Congreso, debido a que cualquier intento de moción de censura contra él requiere la implicación de Vox. Para el líder del PNV, esto constituye una ventaja para el presidente del Gobierno, que ha continuado adelante pese al bloqueo legislativo en la Cámara Baja, como detalló Europa Press. Ese estancamiento, según puntualizó Esteban, ha llevado al Ejecutivo a gobernar regularmente por medio de decretos en lugar de proyectos de ley, una práctica que limita la estabilidad institucional.

Esteban también señaló, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que el Gobierno central precisa el voto de todos los grupos que respaldaron la investidura de Sánchez para sacar adelante sus iniciativas más relevantes. Aunque este escenario puede darse en una o dos ocasiones, enfatizó que refleja la inestabilidad del Ejecutivo y la necesidad de alianzas complejas y puntuales.

En relación a la duración de la actual legislatura, el presidente del PNV aseguró que mientras persista la actual correlación de fuerzas en Madrid, su formación continuará participando activamente en los debates y negociaciones políticas. Según sus palabras recogidas por Europa Press, los principales desafíos para el gobierno radican en la búsqueda de acuerdos con formaciones políticas variadas y en la superación de los obstáculos internos y externos que enfrenta la coalición gubernamental.

Aitor Esteban aprovechó la entrevista para manifestar su descontento ante lo que considera dilaciones interesadas por parte de los gobiernos tanto del PSOE como del PP respecto al traspaso de competencias contemplado en el Estatuto de Gernika. De acuerdo con Europa Press, el líder vasco sugirió que existe una tendencia a “ganar tiempo”, posponiendo el cumplimiento integral del desarrollo estatutario.

Referido a incidentes externos al ámbito parlamentario, Esteban abordó la gestión realizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Según indicó, aún no se han esclarecido las causas exactas del suceso. “No está nada claro”, declaró Esteban, citado por Europa Press, y añadió que será necesario, una vez se precisen los motivos, determinar la existencia de posibles responsabilidades directas.

Por último, Esteban expuso que tanto el accidente en Adamuz como las deficiencias detectadas en el sistema ferroviario catalán ponen de relieve la urgencia de aumentar la inversión para reforzar la seguridad y la calidad del transporte público en España. Así lo consignó Europa Press, subrayando la demanda de mayor implicación gubernamental en el sector ferroviario mediante mejoras estructurales y presupuestarias.

