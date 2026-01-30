Activarán el equipo de delitos de odio tras el rechazo a un centro de menores en Cantabria

(Corrige dos erratas en el primer y último párrafo de la NA5359)

Santander, 30 ene (EFE).- La Guardia Civil activará en Cartes (Cantabria) el equipo REDO (de respuesta a los delitos de odio) después de que algunos vecinos se hayan mostrado en contra de un centro de menores extranjeros que el Gobierno de Cantabria ha anunciado en el municipio.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que se activará este equipo especializado y se reforzará la seguridad en la zona después del pleno que se ha celebrado este viernes y en el que vecinos han manifestado, en algunos casos de forma airada, que se oponen a este centro.

Con una importante presencia de vecinos, de alrededor de un centenar, en este pleno se ha abordado la decisión del Gobierno de Cantabria de comprar un inmueble en el municipio para abrir un centro para la acogida de menores migrantes no acompañados.

El edificio ya es propiedad del Gobierno regional, que está acometiendo los trabajos necesarios para habilitar un total de 20 plazas en la localidad, que tiene unos 6.000 habitantes.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha dicho que el Ayuntamiento va a hacer todo lo que esté en su mano para que este centro no abra.

Ha sostenido esa postura en que por parte del Gobierno regional no se ha facilitado al Consistorio la información solicitada sobre este centro, como, por ejemplo, un informe de impacto o el coste que le va a suponer a Cartes.

"Cartes a lo mejor no puede recibirlos porque no tenemos suficientes medios (...). Me preocupa que vivan 18 personas en una casa de tan solo tres habitaciones", ha señalado.

"Me encantaría deciros que tengo una solución aquí abajo y que este centro no va a abrir, pero no la tengo", ha aseverado la alcaldesa dirigiéndose a los vecinos.

La portavoz del PP, Covadonga Fernández, ha insistido en que no está a favor de la apertura de este centro y en que no lo quiere "ni en Cartes ni en ningún otro municipio", a la vez que ha afirmado que "esto viene por el señor Sánchez".

Algunos de los presentes en la sesión han elevado el tono en varias ocasiones y, en un momento, han empezado a gritar en la sala: "¡No los queremos!".

Además, una vecina del pueblo, a la que la alcaldesa ha dado la palabra, ha animado al resto a concentrarse en contra de la llegada de estos menores. EFE

