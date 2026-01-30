Espana agencias

Activarán el equipo de delitos de odio tras el rechazo a un centro de menores en Cantabria

Guardar

(Corrige dos erratas en el primer y último párrafo de la NA5359)

Santander, 30 ene (EFE).- La Guardia Civil activará en Cartes (Cantabria) el equipo REDO (de respuesta a los delitos de odio) después de que algunos vecinos se hayan mostrado en contra de un centro de menores extranjeros que el Gobierno de Cantabria ha anunciado en el municipio.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que se activará este equipo especializado y se reforzará la seguridad en la zona después del pleno que se ha celebrado este viernes y en el que vecinos han manifestado, en algunos casos de forma airada, que se oponen a este centro.

Con una importante presencia de vecinos, de alrededor de un centenar, en este pleno se ha abordado la decisión del Gobierno de Cantabria de comprar un inmueble en el municipio para abrir un centro para la acogida de menores migrantes no acompañados.

El edificio ya es propiedad del Gobierno regional, que está acometiendo los trabajos necesarios para habilitar un total de 20 plazas en la localidad, que tiene unos 6.000 habitantes.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha dicho que el Ayuntamiento va a hacer todo lo que esté en su mano para que este centro no abra.

Ha sostenido esa postura en que por parte del Gobierno regional no se ha facilitado al Consistorio la información solicitada sobre este centro, como, por ejemplo, un informe de impacto o el coste que le va a suponer a Cartes.

"Cartes a lo mejor no puede recibirlos porque no tenemos suficientes medios (...). Me preocupa que vivan 18 personas en una casa de tan solo tres habitaciones", ha señalado.

"Me encantaría deciros que tengo una solución aquí abajo y que este centro no va a abrir, pero no la tengo", ha aseverado la alcaldesa dirigiéndose a los vecinos.

La portavoz del PP, Covadonga Fernández, ha insistido en que no está a favor de la apertura de este centro y en que no lo quiere "ni en Cartes ni en ningún otro municipio", a la vez que ha afirmado que "esto viene por el señor Sánchez".

Algunos de los presentes en la sesión han elevado el tono en varias ocasiones y, en un momento, han empezado a gritar en la sala: "¡No los queremos!".

Además, una vecina del pueblo, a la que la alcaldesa ha dado la palabra, ha animado al resto a concentrarse en contra de la llegada de estos menores. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Caixabank sube en bolsa más del 3,6 % tras ganar 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 31 de enero de 2026

Infobae

Sánchez cuestiona a quienes ven "radical" la regularización de derechos de los migrantes

Infobae

Estrella Morente, "disgustada" por su colaboración en 'Lux': "Rosalía, no todo vale"

Infobae

Casi 4.000 incidencias en Andalucía tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”