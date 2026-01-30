Espana agencias

Absuelto el periodista acusado por Deschamps de difamación

(actualiza con la decisión de Deschamps de apelar la sentencia)

París, 30 ene (EFE).- El periodista francés Daniel Riolo, conocido por sus comentarios polémicos, fue absuelto este viernes del delito de difamación por el que había sido acusado por el seleccionador de fútbol, Didier Deschamps, por afirmar que había provocado la salida de Karim Benzema del grupo que disputó el Mundial de Catar.

La sentencia dictada por el Tribunal Correccional de París reconoce que el entrenador pudo sentirse dolido por las palabras del periodista, pero afirma que estas no pueden ser consideradas difamatorias.

El seleccionador aseguró a través de sus abogados que apelará la sentencia, que considera que es absolutoria "por motivos técnicos" pero que reconoce que las declaraciones del periodista fueron pronunciadas "en términos hirientes y con la voluntad de desacreditarle".

La denuncia, muy mediática en el país, se produjo después de que Riolo llamara a Deschamps "mentiroso" en una de sus intervenciones en la radio RMC.

Según el periodista, el motivo real por el que Benzema abandonó la concentración de Francia en Catar pocos días antes del inicio del Mundial de 2022 no era una lesión, tal y como había dicho el técnico.

Agregó que Deschamps "disimuló la verdad" para ocultar que en realidad consideraba que la presencia del entonces jugador del Real Madrid en el grupo distorsionaba la vida del mismo.

Riolo apuntaba, además, que el nombre del seleccionador aparecía en muchos escándalos del fútbol, como el de compra de partidos cuando era jugador del Olympique de Marsella en 1993 o el de dopaje en el Juventus de Turín.

El tribunal, que consideró que estas acusaciones no podían tampoco dar lugar a condena por falta de precisión, impuso una sanción a Deschamps de 254 euros por costas del proceso.

Durante la audiencia que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, Deschamps y Riolo mantuvieron intercambios verbales muy subidos de tono y llamaron a declarar a varios testigos, como el médico de la selección, Franck le Gall, cuyo diagnóstico fue puesto en duda por el propio Benzema, que unos meses antes había ganado el Balón de Oro.

El periodista, por su parte, difundió unos audios grabados al doctor de una clínica catarí en la que el jugador pasó varios exámenes y que apuntaban a la ausencia de lesión.

El futbolista, que posteriormente anunció que ponía fin a su carrera internacional, viajó de Catar a Madrid, donde al poco de aterrizar se hizo fotografiar entrenándose con normalidad, lo que ponía en duda los motivos del seleccionador para sacarle de la convocatoria.

En el juicio, Deschamps recordó que existían dudas fundadas sobre su estado de salud y recordó que en los cinco partidos anteriores al Mundial con el Real Madrid Benzema solo había jugado 26 minutos. EFE

