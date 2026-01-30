Espana agencias

31-28. Alemania volverá a pelear por el oro diez años después

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- La selección alemana volverá a pelear, diez años después, por el oro continental, tras certificar este viernes su clasificación para la final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega al vencer por un claro 31-28 a la de Croacia en una semifinal en la que el conjunto germano impuso su fortaleza defensiva.

Especialmente en el arranque de la segunda mitad, en el que la zaga alemana se convirtió en un muro infranqueable para los jugadores croatas, como reflejó el único tanto que el conjunto balcánico anotó en los ocho primeros minutos del segundo período.

Una circunstancia que permitió a Alemania triplicar la renta de dos goles (17-15) con la que se marchó al descanso para situarse con una diferencia de seis tantos (22-16) que ponía a los de Alfred Gislason con pie y medio en la final.

Y es que la selección croata, que a diferencia de Alemania tuvo que viajar en la jornada previa desde la ciudad sueca de Malmoe a la localidad danesa de Herning para disputar la semifinal, pareció comenzar a pagar los rigores de un extenuante calendario.

Fatiga que propició la desaparición de jugadores clave en los esquemas del equipo balcánico como Ivan Martinovic, que, tras cerrar los primeros treinta minutos con cinco dianas, no anotó ningún tanto en la segunda mitad.

Todo lo contrario que los jugadores alemanes, que con el paso de los minutos parecían cada vez más activos gracias a la mayor profundidad de su banquillo.

Una exuberancia física que ejemplificó, como pocos, el pivote Justus Fischer, que lideró la defensa alemana en la segunda mitad con una intensidad y agresividad que le permitió bloquear hasta tres balones consecutivos en un mismo ataque del equipo croata.

Dos realidades opuestas que permitieron a Alemania ampliar todavía más su ventaja, hasta alcanzar una máxima renta de siete tantos (26-19) a falta de poco menos de dieciocho minutos para la conclusión.

Un marcador con el que la selección germana, la vigente subcampeona olímpica, pareció dar por concluida la contienda. Un error, ya que si por algo destaca Croacia es por su competitividad y carácter irreductible.

Así, de la mano de la mano de habituales secundarios como el pivote Zlatko Rauzan, el equipo balcánico fue poco a poco reduciendo su desventaja hasta situarse a tres tantos (29-26) a menos de tres minutos para el final.

Pero ni así pareció correr en peligro la victoria de la selección alemana, que siempre encontró una oportuna parada de Andreas Wolff, que cerró el choque con trece intervenciones, o una asistencia de Juri Knorr, sensacional durante todo el partido, para romper el sueño croata, como reflejó el 31-28 final.

- Ficha técnica:

31 - Alemania: Wolff; Zerbe (6, 2p), Uscins (4), Golla (4), Koster (3), Langhoff (-) y Knorr (4) -equipo inicial- Späth (ps), Lichtlein (1p), Schluroff (-), Semper (1), Dahmke (-), Mertens (4), Fischer (4), Grgic (-) y Kohlbacher (-)

28 - Croacia: Kuzmanovic; Sostaric (3), Maras (-), Martinovic (5), Lucin (6, 2p), David Mandic (1) y Nacinovic (3) -equipo inicial- Matej Mandic (ps), Klarica (5), Cesko (1), Rauzan (3), Mamic (-), Cindric (-), Susnja (-), Glavas (-) y Jelinic (1)

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 6-6, 7-7, 11-11, 14-13 y 17-15 (Descanso) 20-16, 24-18, 26-19, 27-23, 29-25 y 31-28 (Final)

Árbitros: Lah y Sok (SLO). Excluyeron dos minutos a Glavas, de Croacia.

Incidencias: Primera semifinal del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputada en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca). EFE

