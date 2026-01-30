1-1. Espanyol y Alavés empatan en la primera parte en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 30 ene (EFE).- El Espanyol y el Alavés cerraron la primera mitad de su partido en el RCDE Stadium con empate (1-1) después del gol del local Roberto Fernández en el minuto 15 y la réplica de Antonio Blanco en el 27.
El Alavés empezó con mayor intensidad y más acercamientos con peligro, pero fue el anfitrión el que se avanzó en el marcador. El cuadro vasco no rebajó las revoluciones y pudo empatar antes del descanso.
El futbolista del Alavés Protesoni tuvo que ser atendido en los compases finales de la primera mitad. El uruguayo acabó los primeros 45 minutos con un muslo vendado. EFE
dpb/ism
