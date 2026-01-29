Espana agencias

PP pide investigar en Senado la gestión de Transportes y Adif desde 2018, incluyendo inversiones y contratos

El PP ha registrado en el Senado su petición para crear una comisión de investigación para analizar y evaluar "la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Renfe y de Adif en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español".

En particular, los 'populares' --que tienen mayoría absoluta en el Senado-- quieren que esa investigación se extienda al análisis de los contratos adjudicados por Adif y Renfe; los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad; o el control de las "inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018", cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa.

El PP justifica la creación de esta comisión de investigación, que anunció esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en que el sistema ferroviario español "atraviesa desde hace años un proceso continuado de deterioro operativo, técnico y de fiabilidad que ha dejado de ser coyuntural para adquirir un carácter claramente estructural".

"Este deterioro afecta al conjunto de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, y se manifiesta en la proliferación de incidencias graves, retrasos sistemáticos, cancelaciones, restricciones de velocidad, vibraciones excesivas, fallos recurrentes de infraestructura y material rodante, descarrilamientos, deficiente información a los viajeros y una pérdida progresiva de confianza por parte de usuarios y profesionales del sector", asegura el PP.

"CRECIMIENTO ANÓMALO" DE LOS DESCARRILAMIENTOS EN ESPAÑA

Además, destaca que las estadísticas oficiales confirman "un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde 2018, con un máximo histórico en 2023 y una evolución posterior que no corrige el deterioro acumulado". Según el PP, de manera "especialmente alarmante", los descarrilamientos "han experimentado un crecimiento anómalo, situando a España entre los países europeos con peores indicadores de seguridad ferroviaria en los últimos años".

El PP sostiene que estos hechos no son "episodios aislados" sino que se ha producido en un contexto de "infraejecución prolongada de la inversión ferroviaria en materia de mantenimiento y seguridad". Además, considera que la situación se ha visto agravada por el incremento de "la presión operativa derivada de la liberalización del transporte de viajeros, sin que conste un refuerzo previo, suficiente y acreditado de los recursos destinados al mantenimiento, la supervisión y el control de la infraestructura común".

Según el PP, en este contexto de "deterioro acumulado" se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, y el posterior descarrilamiento en Gélida (Barcelona) el 20 de enero, con un maquinista fallecido y decenas de heridos. Estos sucesos, añade, han puesto de manifiesto "deficiencias graves en el estado de la infraestructura, en los sistemas de inspección y mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior".

Es más, el PP cree que la actuación del Ministerio de Transportes tras los accidentes "ha evidenciado déficits relevantes en transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades políticas", así como "una preocupante falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años" por los maquinistas.

INVESTIGAR LA ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE ADIF

Por eso, el Grupo Popular que dirige Alicia García propone crear una comisión de investigación en el Senado para analizar la gestión del Gobierno de Sánchez desde 2018. En concreto, los 'populares' quieren que esa comisión analice "la planificación, ejecución y control de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018"; la situación de la red de Cercanías y Rodalies; y la gestión de las Limitaciones Temporales de Velocidad y su impacto en la seguridad y la calidad del servicio.

El PP también quiere que se investigue la estructura de dirección y toma de decisiones en Adif y Renfe y "su influencia en la continuidad y eficacia de la gestión", la respuesta institucional a los accidentes ferroviarios graves y la atención a las recomendaciones técnicas y profesionales.

En su escrito, también piden analizar "la adecuación de los sistemas de inspección, control y protección de la circulación ferroviaria a las condiciones de la infraestructura y densidad de tráfico; la situación actual de los sistemas de comunicación y localización en todos los trenes que sirvan para ubicarlos de manera exacta y en tiempo real; y los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, y en particular de la línea Madrid-Sevilla.

El PP reclama que se analicen los contratos adjudicados por Adif y Renfe, especialmente los relativos a mantenimiento, conservación, seguridad y sistemas críticos, su grado de ejecución, control, cumplimiento y efectos sobre la seguridad ferroviaria. También solicita un estudio de las condiciones laborales y pide saber si hubo "supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis".

INCUMPLIMIENTO DE APROBAR UN PLAN DE CHOQUE FERROVIARIO

Los 'populares' hacen hincapié en su escrito en los "incumplimientos legislativos" del Gobierno, como la aprobación de un Plan de choque ferroviario, plan de atención urgente a los pasajeros y protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria que recoge la Ley de Movilidad Sostenible.

También resaltan que no se ha aprobado el Estatuto orgánico que recoge la Ley 2/2024, de 1 de agosto, por el que se crea la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil; ni se ha transpuesto la directiva europea relativa a la resiliencia de las entidades críticas, "cuyo incumplimiento ha motivado que la Comisión Europea, en julio de 2025, la emisión de un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción", según el PP.

