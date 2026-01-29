Espana agencias

Los convocantes de la manifestación por Rodalies dicen que el PP no es bienvenido: Son "culpables"

PTP, organizadores del acto en defensa del servicio ferroviario en Barcelona, cuestiona la presencia de dirigentes populares y los responsabiliza de recortes en inversiones, afirmando que buscan rédito político y no comparten los reclamos de la sociedad

La Associació de Promoció del Transport Públic (PTP) ha advertido sobre la presencia de representantes del Partido Popular (PP) en la convocatoria para defender el servicio de Rodalies en Barcelona, señalando de manera directa a esta formación política como responsable de los recortes en inversión que han afectado al sistema ferroviario catalán. Según publicó Europa Press, la organización ha sido contundente al indicar que el PP no es bienvenido en la concentración prevista para el próximo 7 de julio bajo el lema “Sense trens no hi ha futur”.

PTP, entidad organizadora de esta movilización respaldada por plataformas de usuarios, expresó en una comunicación difundida a través de la red social X que el acto busca ser unitario y transversal, rechazando la utilización partidista del evento. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la asociación indicó que no se debe permitir que formaciones como el PP, a las que responsabiliza de sucesivas desinversiones en la red de trenes de Catalunya, instrumentalicen la protesta en beneficio propio. “Por responsabilidad y compromiso, también señalamos a los principales culpables”, manifestó la entidad en el comunicado.

La postura de PTP consiste en rechazar la intención del PP de participar en la manifestación, luego de que el partido anunciara su presencia en el acto. En las declaraciones reproducidas por Europa Press, la organización convocante afirmó: “En ningún caso son bienvenidos a esta movilización civil, donde quieren participar haciendo un acto interesado de propaganda, hipocresía y provocación”. Con estas palabras, PTP dejó claro su desacuerdo con la participación de actores políticos a quienes consideran responsables de los problemas actuales del servicio.

La manifestación convocada para el 7 de julio pretende exigir soluciones a las deficiencias del servicio de Rodalies y defender el futuro del transporte ferroviario en la región metropolitana de Barcelona. La PTP subrayó que el evento está impulsado por plataformas de usuarios y dirigido a toda la sociedad catalana afectada por la situación del sistema ferroviario, según consignó Europa Press.

Los organizadores resaltaron la transversalidad de la convocatoria, haciendo hincapié en la importancia de no convertirla en un escenario para intereses partidistas. De acuerdo con la comunicación difundida y recogida por Europa Press, la PTP instó a que quienes se sumen a la movilización lo hagan desde una convicción genuina por la defensa del servicio ferroviario, dirigiéndose en particular “a aquellos actores que se creen de verdad” dicha reivindicación.

El comunicado de la PTP aparece después de que representantes del PP afirmaran su voluntad de participar en el acto, buscando posicionarse públicamente frente a las problemáticas de Rodalies. Ante ello, la asociación manifestó su desconfianza sobre las intenciones de la formación popular, acusándola de querer obtener rédito político y de no compartir realmente las demandas de los afectados por el deterioro del transporte público.

La convocatoria por parte de la PTP y diversas plataformas ciudadanas responde a una situación crítica que, según denuncian, se arrastra desde hace años. Los convocantes responsabilizan al PP de haber propiciado los recortes presupuestarios que impactaron en la calidad y fiabilidad del servicio ferroviario durante distintas etapas de gobierno. Este señalamiento forma parte de una estrategia para que la manifestación de julio mantenga un carácter ciudadano y de reivindicación social, alejado de intereses de partidos considerados incompatibles con la defensa del transporte público, según detalló Europa Press.

La manifestación pretende congregar a personas y colectivos sensibilizados con la mejora del sistema de trenes, buscando presionar a las autoridades para revertir una situación que consideran insostenible. PTP y los organizadores han puesto el foco en la recuperación de las inversiones públicas y reivindican el transporte ferroviario como elemento esencial para el futuro de la movilidad en la región. El desacuerdo con la participación de quienes consideran responsables del mal estado del servicio se enmarca en ese objetivo de preservar la autenticidad de la protesta, informó Europa Press.

El acto del 7 de julio coincidirá con una etapa de tensión política respecto a la gestión y financiación del servicio de Rodalies. Los organizadores reiteraron que la concentración pretende agrupar a colectivos diversos que comparten la reclamación de un sistema ferroviario eficiente y digno, y llamaron a la participación de quienes comparten este objetivo, al margen de los intereses partidistas que, según la PTP, han condicionado negativamente la evolución del transporte público en Cataluña.

