El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario

El contenido de la carta enviada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha dejado constancia expresa de la advertencia al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de adoptar acciones legales si no se presenta al Pleno extraordinario señalado para abordar el accidente ferroviario de Adamuz y la situación en Rodalies. Según informó Europa Press, el texto remitido a Moncloa indica que la falta de comparecencia, sin justificación suficiente comunicada oficialmente, podrá derivar en actuaciones por parte de los órganos de la Cámara y en la exigencia de las responsabilidades jurídicas que correspondan.

De acuerdo con Europa Press, Pedro Rollán, representante del Partido Popular y presidente del Senado, se dirigió por escrito al presidente del Gobierno para recordarle la obligatoriedad institucional de su presencia en la sesión extraordinaria convocada este jueves. Esta sesión fue impulsada por la mayoría absoluta de senadores del PP, que incluyó la comparecencia tanto de Pedro Sánchez como del ministro de Transportes, Óscar Puente, como parte de la respuesta parlamentaria solicitada tras el accidente de Adamuz.

El medio Europa Press detalló que el Gobierno ha optado por delegar la presencia en el Pleno en el ministro Óscar Puente. El Ejecutivo argumentó que Pedro Sánchez ya tiene prevista una comparecencia en el Congreso de los Diputados el día 11 de febrero, en la que abordará el mismo asunto, por lo que considera justificada la representación a través de Puente para la sesión del Senado.

La carta de Rollán, a la que Europa Press tuvo acceso, especificó textualmente: “La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan”. Este párrafo refiere explícitamente las consecuencias jurídicas que la institución podría acometer si el presidente del Gobierno decide no asistir a la convocatoria extraordinaria.

Según consignó Europa Press, la notificación formal ya se considera sustanciada con el envío de esta carta a Moncloa. Este paso administrativo tiene el objetivo de dejar constancia oficial de la comunicación, en caso de que el Senado decida promover algún procedimiento si la inasistencia se materializa. El presidente del Senado introdujo este matiz para reforzar la formalidad y la eficacia del proceso, garantizando que, si procediera, puedan activarse mecanismos de respuesta institucional.

El Pleno extraordinario, convocado para este jueves en la Cámara Alta, se centra en los detalles y consecuencias del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz y en la situación del servicio de cercanías de Rodalies, asuntos que han generado una intensa actividad parlamentaria desde el accidente. La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado posibilitó la convocatoria y también la decisión de requerir la comparecencia tanto del presidente del Gobierno como del ministro de Transportes en un mismo acto oficial.

Europa Press reportó que la reacción del Gobierno se limitó a recordar el compromiso previo de Pedro Sánchez de comparecer en el Congreso la próxima semana, contextualizando la delegación en Óscar Puente como una alternativa válida y adecuada. Sin embargo, la comunicación de Rollán recalca los deberes institucionales y las consecuencias que podría acarrear un incumplimiento, subrayando la relevancia del procedimiento parlamentario y la responsabilidad del Ejecutivo de rendir cuentas ante la Cámara.

Tal como detalló Europa Press, la carta enviada por Rollán es un paso dentro del proceso de tensiones institucionales entre el Senado, bajo control del PP, y el Gobierno central. La misiva se utiliza como base y respaldo para un eventual recurso administrativo si Sánchez no asiste al Pleno, sustentando la potencial intervención posterior de los órganos de la Cámara.

La situación se enmarca en un periodo de reclamaciones cruzadas entre tanto el Gobierno como la oposición parlamentaria, con el accidente de Adamuz como punto central de debate y de exigencia de explicaciones públicas. El seguimiento de la comparecencia o ausencia de Sánchez en este Pleno continuará marcando la relación entre el Ejecutivo y la Cámara Alta, en un escenario monitorizado por Europa Press.