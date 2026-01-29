El Gobierno no aclara si llevará la subida de pensiones por separado al Congreso y trabaja "distintos escenarios"

El rechazo en el Congreso del denominado 'decreto ómnibus', que contemplaba entre otras disposiciones la subida de las pensiones, ha provocado incertidumbre entre cerca de 10 millones de pensionistas, de acuerdo con lo consignado por diversos medios. Ante la situación, la portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, declaró públicamente que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez trabaja en distintos escenarios para garantizar que los jubilados no queden desprotegidos. Tal como publicó la prensa especializada, el Gobierno aún no ha confirmado si presentará por separado ante el Congreso un decreto exclusivamente dedicado al aumento de las pensiones tras el rechazo parlamentario de la última propuesta legislativa.

Durante un desayuno informativo celebrado este jueves, en compañía del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, Saiz reiteró ante los medios que se está evaluando la posibilidad de nuevas acciones legislativas u opciones alternativas para cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones de los pensionistas. Según reportó el medio, la portavoz limitó sus declaraciones a señalar que están trabajando en “distintos escenarios”, sin detallar en qué consisten estos caminos o cuándo se producirá una decisión definitiva.

La funcionaria atribuyó el fracaso del ‘decreto ómnibus’ a la decisión tomada por PP, Vox y Junts de votar en contra del conjunto de medidas que incluía la propuesta, entre las que figuraban no solo la revalorización de las pensiones, sino también medidas sociales como la opción de jubilación anticipada para bomberos y agentes forestales. Elma Saiz señaló que corresponde a estos partidos explicar su negativa a respaldar temas que afectan directamente a importantes colectivos sociales, aclarando que, en su opinión, “siempre el Gobierno de España tiene que solucionar la irresponsabilidad del PP”, según declaraciones recogidas por la prensa.

Dentro de sus declaraciones, Saiz criticó la postura sostenida por el Partido Popular bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, reprochando que, a su juicio, han desatendido reiteradamente los intereses de los jubilados. Añadió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene intacta su determinación de brindar protección y certidumbre a los pensionistas frente a la situación generada tras la última votación en el Congreso.

El debate parlamentario de la semana había estado marcado por la votación negativa de partidos claves, lo que derivó en la no aprobación del decreto que incluía, además del incremento de las pensiones, otras iniciativas de carácter social. Este fallo legislativo abre interrogantes sobre el mecanismo y el tiempo en el que el Gobierno logrará sacar adelante el compromiso de elevar las prestaciones para los jubilados y qué fórmulas utilizará para evitar que los beneficiarios sufran las consecuencias de la parálisis.

Según manifestó la portavoz, la negativa del PP y otros grupos a dar respaldo a la propuesta gubernamental obliga al Ejecutivo a buscar nuevas vías que permitan desbloquear el aumento de las pensiones prometido. De acuerdo con lo informado, el Gobierno mantiene su intención de no abandonar los compromisos asumidos con los jubilados y trabaja en planes de contingencia para paliar la incertidumbre generada a raíz del revés sufrido en el trámite parlamentario.

En este contexto, la atención gira en torno al tipo de mecanismo que seleccionará el equipo de Pedro Sánchez para impulsar la revalorización de las pensiones, ya sea mediante un nuevo decreto específico o a través de otra fórmula legislativa. Mientras tanto, sindicatos y colectivos de pensionistas observan con preocupación el devenir de la negociación política, tal como recogieron distintos medios en cobertura de la reacción social tras la votación.

La portavoz del Gobierno ha insistido en que el objetivo primordial es acabar con la incertidumbre de millones de personas mayores que dependen de estas prestaciones, según reportó la prensa nacional. Las diversas alternativas consideradas por el Gobierno no se han concretado públicamente, pese a los reiterados cuestionamientos al Ejecutivo respecto a sus planes inmediatos para la tramitación del aumento de las pensiones.

De acuerdo con el análisis hecho por el medio de comunicación, el rechazo del decreto resulta especialmente relevante para colectivos profesionales como bomberos y agentes forestales, quienes también ven retrasada la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada u otros beneficios sociales incluidos en la propuesta legislativa. La situación introduce nuevos elementos de tensión en el enfrentamiento político entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición, que han optado por distintos grados de confrontación ante la agenda social del Ejecutivo.

Finalmente, la reiteración del compromiso gubernamental hacia los pensionistas y la repulsa a lo que consideran una falta de apoyo por parte de la oposición ha marcado el discurso oficial tras lo ocurrido en las Cortes. Según consignó el medio, el Ejecutivo de Sánchez manifiesta su propósito de avanzar en la protección de los jubilados mientras evalúa con su equipo las siguientes actuaciones posibles para superar la situación de incertidumbre existente y dar garantías al colectivo afectado.