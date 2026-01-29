Albares defiende que la UE declare terrorista a la Guardia Revolucionaria en respuesta a "la represión" de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la declaración por parte de los Veintisiete de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y la imposición de "cualquier otra sanción" contra Teherán en respuesta a la "represión ciega e indiscriminada" contra su población.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Bruselas, el ministro ha asegurado que nuestro país apoya esa declaración, y que no hay que "calibrar" posibles consecuencias porque la Unión Europa tiene que "utilizar todos sus instrumentos" para detener la represión.

"Lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo en los últimos días lo he dejado clarísimo, España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos y apoya (...) aquellas que se refieren a la inclusión en la lista de grupos terroristas de la Guardia Revolucionaria", ha indicado.

Albares ha justificado el apoyo del Gobierno a esa declaración como una respuesta a "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos", y como "una obligación" de la Unión Europea de utilizar "todos los instrumentos" a su alcance para apoyar a los iraníes que han protestado con "valentía" en las calles de Irán.

Preguntado sobre si teme que esta declaración pueda tener consecuencias, como la ruptura total de relaciones con Irán, el jefe de la diplomacia española ha respondido que no hay "nada que calibrar" cuando se ve "la situación en Irán" y esa "represión ciega e indiscriminada", con "detenciones arbitrarias" y una situación "terriblemente" preocupante para las mujeres.

"Y por lo tanto yo he tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea", ha concluido el ministro de Asuntos Exteriores.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación entre otros asuntos de nuevas sanciones contra Irán, una medida que ha ido ganando consenso en los últimos días y que para ser aprobada requerirá de unanimidad.