Espana agencias

Albares defiende que la UE declare terrorista a la Guardia Revolucionaria en respuesta a "la represión" de Irán

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la declaración por parte de los Veintisiete de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y la imposición de "cualquier otra sanción" contra Teherán en respuesta a la "represión ciega e indiscriminada" contra su población.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Bruselas, el ministro ha asegurado que nuestro país apoya esa declaración, y que no hay que "calibrar" posibles consecuencias porque la Unión Europa tiene que "utilizar todos sus instrumentos" para detener la represión.

"Lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo en los últimos días lo he dejado clarísimo, España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos y apoya (...) aquellas que se refieren a la inclusión en la lista de grupos terroristas de la Guardia Revolucionaria", ha indicado.

Albares ha justificado el apoyo del Gobierno a esa declaración como una respuesta a "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos", y como "una obligación" de la Unión Europea de utilizar "todos los instrumentos" a su alcance para apoyar a los iraníes que han protestado con "valentía" en las calles de Irán.

Preguntado sobre si teme que esta declaración pueda tener consecuencias, como la ruptura total de relaciones con Irán, el jefe de la diplomacia española ha respondido que no hay "nada que calibrar" cuando se ve "la situación en Irán" y esa "represión ciega e indiscriminada", con "detenciones arbitrarias" y una situación "terriblemente" preocupante para las mujeres.

"Y por lo tanto yo he tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea", ha concluido el ministro de Asuntos Exteriores.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación entre otros asuntos de nuevas sanciones contra Irán, una medida que ha ido ganando consenso en los últimos días y que para ser aprobada requerirá de unanimidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Almudena acoge hoy una misa por las víctimas en Adamuz pedida por Ayuso y que coincide con el funeral de Huelva

Representantes políticos, autoridades madrileñas y familiares acompañan a las familias afectadas en una ceremonia religiosa impulsada por la presidenta regional, que se produce de manera simultánea al acto oficial en Huelva con la presencia de los Reyes

La Almudena acoge hoy una

El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario

Pedro Rollán advierte al líder del Gobierno sobre eventuales acciones legales si persiste la negativa a participar en la sesión sobre el siniestro de Adamuz, enfatizando la importancia del procedimiento parlamentario y la responsabilidad institucional ante el Senado

El presidente del Senado amenaza

España y otros diez países condenan la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este: "Es un acto sin precedentes"

Once gobiernos expresaron inquietud y respaldaron de forma rotunda el papel de Naciones Unidas tras la destrucción de la oficina de la UNRWA en Jerusalén Oriental, reclamando a Israel frenar estos hechos y respetar las obligaciones internacionales del organismo

España y otros diez países

Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Representantes de plataformas vecinales, sindicatos de inquilinos y organizaciones de pensionistas arremeten contra diputados por rechazar la prórroga de ayudas sociales, denuncian desprotección y convocan manifestaciones de alto perfil ante sedes políticas en Madrid

Colectivos sociales cargan contra PP,

El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Alma Ezcurra acusa al partido en el poder de utilizar procesos de regularización y cambios legales para influir en listados oficiales de votantes, argumentando que estas iniciativas buscan ventajas políticas y afectan la transparencia en la asignación del derecho al voto

El PP replica: "El PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN evalúa esta semana

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

La Guardia Civil Explica cómo actuar en carretera con la nieve: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”

ECONOMÍA

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 29 de enero

Cómo está el euro frente al dólar este 29 de enero

Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt