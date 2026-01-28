Espana agencias

PNV acusa de "trilerismo político" al Gobierno y le exige un cambio de actitud porque no tiene "carta blanca" ni mayoría

La formación vasca advierte al Ejecutivo sobre la falta de consenso, critica la inclusión de distintas medidas en un solo decreto e insiste en una negociación transparente, pidiendo soluciones integrales en migración, vivienda, sanidad y seguridad

Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, planteó la necesidad de que la Ertzaintza obtenga reconocimiento como policía integral en competencias relacionadas con la ciberseguridad, al tiempo que demandó más recursos y juzgados para la gestión de la futura regulación en materia de multirreincidencia. La parlamentaria también subrayó que aún quedan cuestiones pendientes, como la reducción de peajes electrointensivos, la ampliación de ayudas por emisiones de CO2 y la aprobación de mayores inversiones en redes eléctricas, temas que, según ella, requieren acción inmediata del Ejecutivo. El medio Europa Press detalló estas declaraciones realizadas por Vaquero en rueda de prensa en la sede parlamentaria, donde responsabilizó al Gobierno por lo que denominó una falta de transparencia y diálogo en la tramitación de recientes decretos ley.

Según lo publicado por Europa Press, Vaquero expresó sentirse “harta” del que calificó como “trilerismo político” del Gobierno central, señalando que el Ejecutivo no dispone de “mayoría” ni “carta blanca” para legislar unilateralmente. Según la portavoz, “estamos hartos y hartas del trilerismo político que lleva al límite todas las negociaciones y que solo perjudica a la ciudadanía”, añadiendo que tampoco aceptan que las negociaciones se realicen al margen del Congreso ni que dependan del “oportunismo político”. Vaquero se refirió con estas palabras a las votaciones acontecidas el martes en el Pleno, marcadas por el rechazo al decreto ley ómnibus que contenía el denominado ‘escudo social’ y el incremento de las pensiones, siendo en cambio aprobadas exclusivamente las ayudas al transporte.

Europa Press reseñó que la portavoz recordó al Ejecutivo su situación de minoría parlamentaria, enfatizando que ese escenario impide una gestión alejada de consensos amplios, sobre todo en materias sensibles. Afirmó que la actitud del Gobierno “no es una forma válida de negociar en política y mucho menos con el PNV”.

En el análisis acerca de la reciente tramitación de decretos, Vaquero especificó que, respecto al decreto vinculado al transporte, sí existió oportunidad para el diálogo y el intercambio de demandas entre su partido y el Gobierno, permitiendo incorporar condiciones como la interoperabilidad de los títulos de transporte. No obstante, denunció que el Ejecutivo optó por incluir en el decreto ómnibus “todas las medidas sociales habidas y por haber”, aunque no generaran consenso suficiente, según publicó Europa Press.

La parlamentaria advirtió sobre el riesgo de mezclar medidas cruciales en un solo texto sin contar con los apoyos necesarios, comparando la maniobra con un juego de azar en el que se expone el bienestar de la población. Vaquero instó al Gobierno a no combinar disposiciones como la revalorización de pensiones, el aumento del salario mínimo y otras prestaciones sociales con otras iniciativas que puedan entorpecer el acuerdo necesario para su aprobación. Según instó la portavoz, “no se debería jugar” semejante partida porque, en caso de que no prosperen las convalidaciones, “¿de quién va a ser la responsabilidad?”.

En cuanto a las líneas de trabajo prioritarias para el PNV en la nueva etapa parlamentaria, Europa Press reportó que Vaquero destacó la intención de su grupo de mantener una posición propositiva, con el objetivo de contribuir a que lo que resta de legislatura pueda completarse de manera productiva. Entre los temas identificados como centrales figura la inmigración. Tras el pacto entre el Gobierno y Podemos sobre regularización, el PNV reclama un plan integral de migraciones y una coordinación efectiva entre todas las administraciones, buscando así una política migratoria “ordenada”.

En el área de vivienda, la portavoz criticó al Ejecutivo por recurrir a respuestas temporales que, si bien pueden presentar algún componente bienintencionado, terminan manifestándose como insuficientes o con efectos colaterales no deseados. Argumentó que al intentar dar respuesta a las dificultades de las personas vulnerables para afrontar rentas, se genera otra problemática paralela que afecta a los pequeños propietarios, que dejan de percibir ingresos.

Respecto a la sanidad, Europa Press consignó que Vaquero denunció una insuficiencia de facultativos y solicitó al Ministerio que escuche a las comunidades autónomas para evaluar las consecuencias de normativas como el Estatuto Marco, cuyas implicaciones deben asumir los propios gobiernos regionales. De igual modo, la portavoz demandó que los acuerdos nacionales contemplen la realidad de cada territorio.

En materia energética y medioambiental, la portavoz indicó que el Gobierno mantiene compromisos todavía pendientes, como la máxima reducción de los peajes para consumidores intensivos, la reiteración o ampliación de ayudas para compensar el coste indirecto de emisiones de CO2, así como la aprobación rápida del decreto que permita la inversión acordada en las redes eléctricas.

La portavoz insistió en la demanda de mayor transparencia y un sistema de negociación que no relegue al resto de los grupos parlamentarios ni concentre las decisiones en el Ejecutivo. Según subrayó Europa Press, Vaquero reiteró que el PNV continuará exigiendo acuerdos amplios y una administración que incluya la visión de las diferentes formaciones políticas, por considerar que ese es el único camino para aprobar medidas de relevancia social con garantías.

