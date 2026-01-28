Las responsables de Igualdad del PSOE acuerdan la revisión del órgano antiacoso y la reactivación del Consejo Feminista

La decisión de relanzar el Consejo Feminista del PSOE, un órgano consultivo compuesto por especialistas en igualdad y derechos, constituye uno de los pasos destacados tras los últimos episodios internos relacionados con denuncias de acoso. A raíz de estos hechos recientes, las responsables de Igualdad dentro de la organización socialista han adoptado medidas encaminadas a revisar el funcionamiento del órgano antiacoso y a impulsar nuevas acciones formativas, según consignó el medio de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, Pilar Bernabé, titular de la Secretaría de Igualdad del PSOE, encabezó un encuentro este miércoles junto a secretarias y portavoces del área en distintas federaciones socialistas. En esa reunión se acordó no solo reactivar el mencionado Consejo Feminista, sino además avanzar en la evaluación y perfeccionamiento del órgano antiacoso que opera dentro del partido, atendiendo las denuncias internas surgidas en los últimos meses del año 2025. Como detalló la fuente, el análisis de este órgano específico se está realizando con apoyo de un gabinete jurídico especializado, una intervención que busca dotar de recursos legales adicionales a la respuesta institucional ante situaciones de acoso.

Entre otras resoluciones adoptadas está la implementación de cursos obligatorios de formación en igualdad y prevención del acoso para todo el personal y las figuras con responsabilidades dentro del PSOE. Este eje formativo tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a quienes trabajan en la organización sobre la detección, prevención y gestión de situaciones de discriminación o violencia en el entorno laboral y político, informó el medio.

El Consejo Feminista, cuya próxima puesta en marcha fue confirmada durante la reunión, contará con expertas que aportarán criterios y propuestas para orientar la política de igualdad del partido. Esta reactivación supone un compromiso explícito de la dirección socialista por reanudar los trabajos consultivos y recoger los aportes del movimiento feminista, en línea con lo que reportó la fuente.

En cuanto a la agenda de prioridades, también se abordó la celebración de la conferencia sectorial de igualdad, una solicitud impulsada por un sector del feminismo crítico con la dirección actual. Según detalló el medio, ese evento se espera para la segunda mitad del año 2026 y constituirá un espacio para el debate y la reflexión alrededor de las políticas feministas tanto internas como en el contexto más amplio del país.

Por otro lado, las responsables de Igualdad del PSOE repasaron las recientes iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno. Dichas medidas buscan la ampliación de derechos y el refuerzo de la protección legal para las víctimas de discriminación, violencia de género y agresiones sexuales, así como la consolidación de una agenda política feminista coherente. Esta estrategia sigue la línea de políticas públicas orientadas a fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, protección y seguimiento, como subrayó el medio de comunicación en su cobertura.

A lo largo de los últimos meses, la dirección de Igualdad del PSOE sostuvo distintas reuniones y adoptó resoluciones que derivaron en la salida de la primera línea política de figuras relevantes como Paco Salazar y Javier Izquierdo, según consignó el medio. Estas decisiones reflejan el impacto que las denuncias y las revisiones internas han generado en la estructura dirigente y señalan un proceso de ajuste en el manejo de casos sensibles.

El encuentro de este miércoles también permitió poner en valor algunos indicadores de contexto económico y social vinculados al empleo y la protección ante la violencia de género. Según reportó el medio, las responsables socialistas resaltaron la disminución de la tasa de desempleo por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008. Este descenso ha sido interpretado en la reunión como un avance relevante de la gestión gubernamental.

Además, la aprobación en el Consejo de Ministros del servicio de seguimiento telemático referente al cumplimiento de medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en situaciones de violencia de género y violencia sexual ha sido otro aspecto destacado. Según detalló el medio, este dispositivo pretende mejorar la seguridad de las víctimas y optimizar el control institucional ante infracciones de las restricciones impuestas en el marco de procedimientos judiciales.

Ferraz confirmó la colaboración del gabinete jurídico en la revisión de los mecanismos internos para combatir el acoso, mientras que también se anunciaron nuevas acciones estratégicas para integrar la perspectiva feminista en la vida orgánica y política del partido. El compromiso con la transparencia, la evaluación continua y la inclusión de visiones críticas fueron aspectos recurrentes en los mensajes trasladados por la dirección de Igualdad, según relató el medio de comunicación.

Las medidas adoptadas y los proyectos en curso reflejan la influencia del contexto interno y externo en la política de igualdad del PSOE, situando tanto los próximos encuentros de expertas como la revisión jurídica y educativa entre las prioridades de la delegación dirigida por Pilar Bernabé. La combinación de nuevas herramientas legales, la formación obligatoria y el refuerzo de órganos consultivos busca responder a las demandas sociales y a los desafíos emergentes en materia de igualdad y protección frente a la violencia sexual y de género.