Espana agencias

La jueza del caso FP cita como investigado a un exalto cargo de la Consejería de Educación de Madrid

Un exresponsable del área de Secundaria de la Comunidad de Madrid será interrogado por posibles anomalías en inversiones realizadas en institutos, a raíz de una investigación que involucra también a directores y al sector empresarial denunciante

Guardar

El empresario responsable de la compañía Virelec denunció ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el impago de 1,4 millones de euros por trabajos realizados, según detalló Europa Press. Tras reclamar esa cantidad en septiembre de 2023 mediante burofax, el denunciante entabló reuniones con dos asesores del Gobierno regional, lo que motivó la puesta en marcha de una investigación interna sobre el proceso de facturación y las posibles irregularidades en varias obras de centros de Formación Profesional, conformando el conocido 'caso FP'.

De acuerdo con Europa Press, la jueza de Instrucción número 39 de Madrid dictó una providencia el 26 de enero para citar como investigado al exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, José María Rodríguez Jiménez, quien ocupó el cargo hasta el año 2023. La citación responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la declaración está programada para el día 11 de marzo en el marco de la investigación judicial por supuestas anomalías en la gestión de fondos destinados a obras en institutos madrileños.

El medio señaló que, además de la citación a Rodríguez Jiménez, se llamará a declarar en calidad de testigos a los directores que desempeñaban ese mismo cargo durante los hechos investigados en varias instituciones educativas: la Escuela de Arte Alberto Corazón, el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetúan de las Victorias. Asimismo, la directora del IES San Fernando, quien ejercía dicho cargo en las fechas en cuestión, también comparecerá como testigo, según lo revelado por Europa Press.

En el transcurso de la instrucción judicial, la magistrada escuchó las declaraciones del empresario denunciante, quien explicó que el mecanismo de facturación de las obras se encontraba determinado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional involucrados. De acuerdo con sus palabras ante la jueza y reportadas por Europa Press, tras la reclamación formal por impago a través de burofax, la situación desembocó en una reunión con asesores autonómicos y en la recopilación de información que impulsó a la Consejería a remitir el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Según expone el informe enviado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a la Fiscalía en marzo del 2024, se identificaron presuntas irregularidades en la reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar, además de observar posibles implicaciones de varios empleados públicos en estos sucesos. Europa Press destacó que, durante la instrucción, la jueza también recogió el testimonio de dos directores de centros de Formación Profesional y del exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2021-2023, quienes señalaron la intervención de altos cargos de la Consejería en la gestión de estos fondos.

Estos testigos manifestaron ante la magistrada que, como responsables de los institutos, no tenían competencias para recibir fondos, decidir sobre la instalación de ciclos formativos ni ejecutar gastos de obras. Precisaron, según lo consignado por Europa Press, que la única función que desempeñaban era gastar el dinero que se depositaba en las cuentas de cada centro para unos conceptos determinados, actuando conforme a órdenes e instrucciones recibidas, además de tramitar las facturas correspondientes a aquellos fondos, sin capacidad de decisión real sobre los mismos.

El medio añadió que, frente a las presuntas irregularidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó la intención del Ejecutivo regional de personarse en la causa en cuanto fuese posible legalmente, remarcando que fue el propio Gobierno madrileño quien entregó toda la documentación pertinente a la Fiscalía a raíz de los indicios hallados en la gestión de obras y contratos en distintos institutos. Europa Press informó que una de las principales cuestiones bajo investigación es el posible fraccionamiento irregular de contratos para la ejecución de reformas en estos centros educativos.

La investigación continúa centrando su atención tanto en la actuación de los funcionarios involucrados como en las empresas contratadas, entre ellas Virelec, cuyo propietario desempeñó un papel clave al poner en conocimiento de las autoridades la situación tras no obtener respuesta a su demanda de pago. La instrucción judicial busca determinar la existencia, alcance y responsabilidad de las presuntas anomalías detectadas en el uso de fondos públicos asignados a obras en centros de Formación Profesional.

Durante las diligencias previas, la jueza ha recopilado el testimonio de las diferentes partes, incluyendo a asesores gubernamentales y equipos directivos de los institutos, conforme a la información recogida por Europa Press. Todos estos elementos se integran al sumario del denominado ‘caso FP’, que mantiene la atención en la posible implicación de altos cargos de la Consejería de Educación y de los sistemas de control y fiscalización aplicados en dichas inversiones educativas.

Temas Relacionados

Caso FPComunidad de MadridJosé María Rodríguez JiménezVirelecIsabel Díaz AyusoEuropa PressMadridCiudad EscolarIrregularidadesFormación ProfesionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Albares defiende que Cataluña sea miembro asociado de UNESCO y ONU Turismo "redunda en beneficio de España"

Albares defiende que Cataluña sea

Estaràs (PP) reclama "presión internacional" para liberar a la opositora ruandesa Victoire Ingabire

Estaràs (PP) reclama "presión internacional"

Nogueras advierte al Gobierno: "No se tocará un pelo" del articulado negociado por PSOE-Junts de traspaso de inmigración

La vocera de Junts reafirma que no se permitirá ninguna modificación al texto de cesión de poderes en materia migratoria a Cataluña, pactado con socialistas, resaltando que la prioridad es la aprobación íntegra del acuerdo elaborado

Nogueras advierte al Gobierno: "No

El consejero vasco de Empleo acusa al PP de "secuestrar y usar a los pensionistas" para derrotar al Gobierno de Sánchez

El responsable económico vasco, Mikel Torres, criticó la postura de la oposición en la reciente votación del Congreso, señalando que decisiones como rechazar el paquete social afectan especialmente a millones de ciudadanos vulnerables y dificultan avances sociales clave

Infobae

Robles condecora este miércoles a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en el Líbano y durante la Dana

El Ministerio de Defensa anunció un reconocimiento especial para el personal que participó en misiones internacionales y tareas de emergencia, ceremonia que se celebrará en la Base 'General Alemán Ramírez' de Las Palmas de Gran Canaria

Robles condecora este miércoles a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Un agente de la Guardia Civil salva la vida de un hombre inconsciente tras 18 minutos de RCP en Manzanares el Real, Madrid

Cortes de carretera y problemas de tráfico en Madrid por la nieve del temporal Kristin: obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en numerosas vías

La nieve y la lluvia afectan a 130 carreteras en toda España: cortes totales, uso obligatorio de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Super Once del 28 enero

Qué derechos tienen los trabajadores cuando se activan alertas por nieve, viento y lluvias intensas

El 46% de los españoles depende de su herencia para planificar su futuro financiero y más de la mitad cree que será clave para acceder a una vivienda

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1