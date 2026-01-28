Ayuso ve una "burla a la ley" la petición de indulto a García Ortiz con la que Sánchez quiere "mandar un mensaje" al TS

El Ministerio de Justicia español activó el procedimiento correspondiente tras recibir una solicitud de indulto dirigida a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, quien fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que emita su opinión sobre la medida de gracia, ya que dicho tribunal fue el encargado de dictar la sentencia, de acuerdo con la información aportada por el medio Europa Press.

Según reportó Europa Press, la petición de indulto fue promovida por dos ciudadanos particulares. Tras la recepción formal de la solicitud en el Ministerio de Justicia, dicho ministerio procedió a trasladar la petición al alto tribunal, cumpliendo con el protocolo habitual cuando la condena ha sido dictada en última instancia por esa institución judicial. La actuación del Ministerio forma parte de los procedimientos estándar en los casos en que se solicita el indulto de una persona declarada culpable por sentencia firme.

Europa Press también informó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó públicamente su rechazo a la solicitud de indulto, describiéndola como una "burla a la ley" en su valoración. Díaz Ayuso interpretó la iniciativa del Gobierno relativa al ex fiscal general como una acción con la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intenta "mandar un mensaje" al Tribunal Supremo. En palabras de la presidenta madrileña: "Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado". Estas declaraciones tuvieron lugar durante una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada en San Sebastián de los Reyes.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, Díaz Ayuso añadió que la coyuntura actual representa una "situación inédita" en España, pues, en su opinión, "el presidente del Gobierno abiertamente se ha situado por encima de la ley". Las declaraciones de la dirigente autonómica se producen en un momento en el que el procedimiento de indulto sigue su curso a través de los cauces legales, incluidos los informes obligatorios del tribunal sentenciador antes de que el Consejo de Ministros tome cualquier decisión.

El proceso de solicitud de indulto establece que, tras la recepción de la petición e informes preceptivos, el Gobierno debe valorar la concesión de la medida de gracia, teniendo en cuenta las opiniones recabadas y las circunstancias del caso. Europa Press recordó que cualquier decisión en este sentido correspondería finalmente al Consejo de Ministros, aunque el informe del tribunal sentenciador resulta determinante para fundamentar la resolución.

La condena a Álvaro García Ortiz respondió a la consideración, por parte del tribunal, de que había incurrido en un delito de revelación de secretos durante el ejercicio de su cargo como fiscal general del Estado. Según consignó Europa Press, la inhabilitación dictada impide a García Ortiz ejercer funciones públicas relacionadas con el puesto que ostentó. La ley española contempla el indulto como una posibilidad excepcional que puede otorgar el Gobierno a través de un procedimiento reglamentado, iniciado a solicitud de parte y con la participación del tribunal correspondiente.

De este modo, el caso se encuentra actualmente en fase de tramitación, mientras el Tribunal Supremo analiza la documentación y la petición recibida por el Ministerio de Justicia. El desarrollo del procedimiento y la respuesta del alto tribunal serán determinantes en la evolución de la solicitud planteada para el ex fiscal general.

El debate suscitado por esta solicitud de indulto ha tenido eco en diferentes ámbitos institucionales y políticos, con intervenciones como la de Díaz Ayuso, recogida ampliamente por Europa Press, reflejando el contexto de tensión existente en torno a la relación entre el Gobierno y el poder judicial ante medidas de gracia que afectan a cargos de relevancia judicial.