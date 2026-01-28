Espana agencias

Ayuso ve una "burla a la ley" la petición de indulto a García Ortiz con la que Sánchez quiere "mandar un mensaje" al TS

El Ministerio de Justicia inició el procedimiento ante la solicitud de gracia para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, condenado por el Tribunal Supremo, mientras dos ciudadanos promueven la petición y el Gobierno pide opinión al alto tribunal

Guardar

El Ministerio de Justicia español activó el procedimiento correspondiente tras recibir una solicitud de indulto dirigida a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, quien fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que emita su opinión sobre la medida de gracia, ya que dicho tribunal fue el encargado de dictar la sentencia, de acuerdo con la información aportada por el medio Europa Press.

Según reportó Europa Press, la petición de indulto fue promovida por dos ciudadanos particulares. Tras la recepción formal de la solicitud en el Ministerio de Justicia, dicho ministerio procedió a trasladar la petición al alto tribunal, cumpliendo con el protocolo habitual cuando la condena ha sido dictada en última instancia por esa institución judicial. La actuación del Ministerio forma parte de los procedimientos estándar en los casos en que se solicita el indulto de una persona declarada culpable por sentencia firme.

Europa Press también informó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó públicamente su rechazo a la solicitud de indulto, describiéndola como una "burla a la ley" en su valoración. Díaz Ayuso interpretó la iniciativa del Gobierno relativa al ex fiscal general como una acción con la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intenta "mandar un mensaje" al Tribunal Supremo. En palabras de la presidenta madrileña: "Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado". Estas declaraciones tuvieron lugar durante una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada en San Sebastián de los Reyes.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, Díaz Ayuso añadió que la coyuntura actual representa una "situación inédita" en España, pues, en su opinión, "el presidente del Gobierno abiertamente se ha situado por encima de la ley". Las declaraciones de la dirigente autonómica se producen en un momento en el que el procedimiento de indulto sigue su curso a través de los cauces legales, incluidos los informes obligatorios del tribunal sentenciador antes de que el Consejo de Ministros tome cualquier decisión.

El proceso de solicitud de indulto establece que, tras la recepción de la petición e informes preceptivos, el Gobierno debe valorar la concesión de la medida de gracia, teniendo en cuenta las opiniones recabadas y las circunstancias del caso. Europa Press recordó que cualquier decisión en este sentido correspondería finalmente al Consejo de Ministros, aunque el informe del tribunal sentenciador resulta determinante para fundamentar la resolución.

La condena a Álvaro García Ortiz respondió a la consideración, por parte del tribunal, de que había incurrido en un delito de revelación de secretos durante el ejercicio de su cargo como fiscal general del Estado. Según consignó Europa Press, la inhabilitación dictada impide a García Ortiz ejercer funciones públicas relacionadas con el puesto que ostentó. La ley española contempla el indulto como una posibilidad excepcional que puede otorgar el Gobierno a través de un procedimiento reglamentado, iniciado a solicitud de parte y con la participación del tribunal correspondiente.

De este modo, el caso se encuentra actualmente en fase de tramitación, mientras el Tribunal Supremo analiza la documentación y la petición recibida por el Ministerio de Justicia. El desarrollo del procedimiento y la respuesta del alto tribunal serán determinantes en la evolución de la solicitud planteada para el ex fiscal general.

El debate suscitado por esta solicitud de indulto ha tenido eco en diferentes ámbitos institucionales y políticos, con intervenciones como la de Díaz Ayuso, recogida ampliamente por Europa Press, reflejando el contexto de tensión existente en torno a la relación entre el Gobierno y el poder judicial ante medidas de gracia que afectan a cargos de relevancia judicial.

Temas Relacionados

IndultoIsabel Díaz AyusoÁlvaro García OrtizPedro SánchezGobierno de EspañaTribunal SupremoEspañaSan Sebastián de los ReyesJusticiaFiscalía General del EstadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

PNV acusa de "trilerismo político" al Gobierno y le exige un cambio de actitud porque no tiene "carta blanca" ni mayoría

PNV acusa de "trilerismo político"

El exsuegro del 'yonki del dinero' insiste en que no manipuló las grabaciones que entregó a la denunciante del caso

El exsuegro del 'yonki del

Feijóo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la regularización masiva de migrantes e ir contra la política europea

Feijóo acusa a Sánchez de

El TS inadmite una querella de Vox contra Chivite por la adjudicación de obras en Navarra al no ver indicios delictivos

El TS inadmite una querella

Condenados dos hombres por robar en una joyería coruñesa más de diez años después por un error en la orden de captura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se retrasa un mínimo de

Se retrasa un mínimo de cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

Amazon anuncia otros 16.000 despidos en todo el mundo tras eliminar en otoño casi 1.000 empleos en España

PepsiCo inicia la tramitación de un ERE en todas sus delegaciones de ventas en España

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1