Narendra Modi confirmó que la India prevé destinar hasta 100.000 millones de dólares a ampliar inversiones en el sector petrolero y del gas antes de finalizar la década, con una extensión de exploración que podría alcanzar un billón de kilómetros cuadrados. Durante una intervención pública transmitida en video, el primer ministro indio detalló estos planes energéticos señalando la intención del país de consolidarse como un centro global de hidrocarburos, en un momento marcado por tensiones en los mercados energéticos a raíz del conflicto en Ucrania y el rol de Rusia como proveedor de petróleo. Según EFECOM, Modi aprovechó este contexto para anunciar además la conclusión de un acuerdo económico con la Unión Europea, alcanzado al cierre de la cumbre India-UE celebrada en Nueva Delhi.

El jefe de gobierno destacó que el pacto representa aproximadamente el 25 % del Producto Interno Bruto global y cerca de un tercio de los flujos comerciales mundiales. Tal como publicó EFECOM, Modi calificó el acuerdo como un hito en la cooperación internacional y resaltó que este entendimiento va más allá de los aspectos puramente económicos, al reforzar el compromiso democrático compartido por ambas regiones. El primer ministro indio subrayó que el tratado, que algunos describen como la "madre de todos los acuerdos", se anunció formalmente poco antes de sostener una reunión bilateral con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

En sus declaraciones, Modi puntualizó que el nuevo tratado comercial complementará los acuerdos previos de la India con el Reino Unido y otros socios internacionales, con la expectativa de que esto ayude a fortalecer las cadenas de suministro a nivel mundial y estimule el comercio global. Según detalló EFECOM, el jefe del gobierno indio explicó que este paso responde a la estrategia de posicionar a la India como socio clave en alianzas globales a lo largo de diferentes sectores productivos.

La recepción europea del acuerdo también fue positiva. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien viajó a la India acompañada de la cúpula comunitaria y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió en la importancia y el alcance del entendimiento. Von der Leyen insistió en que la alianza entre la India y la Unión Europea constituye una demostración para un "mundo fragmentado" de que existen caminos alternativos orientados a la cooperación y la estabilidad. EFECOM señaló que la mandataria europea ya había descrito el pacto con palabras similares a las del primer ministro indio.

El anuncio llegó justo antes de la reunión bilateral entre Modi y von der Leyen, en la que ambas partes profundizaron los detalles del acuerdo y su relevancia en términos políticos y económicos. EFECOM reportó que los representantes de ambas delegaciones enfatizaron la magnitud del tratado para sus respectivas economías y el impacto que, prevén, tendrá dentro de los intercambios comerciales internacionales.

Las negociaciones concluidas en Nueva Delhi forman parte de un proceso más amplio de acercamiento entre la India y la Unión Europea, que también involucra a otros actores internacionales y refleja una tendencia hacia la diversificación geoeconómica en medio de fluctuaciones en los mercados energéticos y escenarios de incertidumbre global. Según consignó EFECOM, el gobierno indio considera que estos pactos permiten reforzar su presencia internacional en un contexto de rivalidades y realineamientos estratégicos.

Los líderes políticos de ambos bloques confían en que los nuevos acuerdos mejorarán la resiliencia de las cadenas de suministro globales y ofrecerán herramientas para enfrentar periodos de inestabilidad. EFECOM indicó que las expectativas giran entorno a un aumento de la inversión recíproca y un mayor flujo de bienes y servicios, en sintonía con los objetivos de crecimiento económico sostenido y cooperación democrática a largo plazo.