La hermana del camarero del Alvia rechazó el funeral de Estado: "no compartiré espacio con sus asesinos"

El funeral de Estado organizado por el Gobierno para el 31 de enero en Huelva para homenajear a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) fue rechazado por algunas víctimas alegando diferentes motivos y finalmente fue cancelado por el Gobierno. En el caso de la hermana de Agustín Fadón --el camarero del Alvia fallecido--, Mar Fadón, ha dejado claro que no asistirá a ningún homenaje ni funeral por las víctimas de la tragedia en el que haya representación del Gobierno. Mientras que el hijo de la también fallecida Nati de la Torre, ha asegurado que en Huelva no sienten como propio un funeral laico.

"No voy a compartir ni tiempo ni espacio con los asesinos de mi hermano", ha sentenciado Mar Fadón en declaraciones a Europa Press. En este sentido, ha explicado que el pasado domingo se comunicó con ella el delegado el Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para invitarla al funeral de Estado que había previsto el Gobierno el próximo 31 de enero en Huelva y que canceló el pasado fin de semana.

Mar Fadón ha explicado que rechazó la asistencia al mismo porque tiene claro que no irá ni a ese acto "ni a ninguno que organice el Gobierno". Tampoco acudirá a la misa funeral que tendrá lugar el próximo miércoles en Huelva, que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes Carolina Marín.

A este último, que no ha organizado el Gobierno, anunciaron ayer su asistencia los Reyes Felipe VI y Letizia y esta misma mañana fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaban que también acudirá la vicepresidenta primera, ministra del ramo y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

"El único homenaje que pido es que arreglen las vías para la seguridad de los compañeros de mi hermano", ha remachado Mar Fadón.

RECHAZO DEL FUNERAL LAICO

Asimismo --el hijo de Natividad de la Torre, fallecida también en el accidente ferroviario de Adamuz, cuando volvía de Madrid con sus nietos a los que había llevado a ver el Rey León--, Fidel Saenz de la Torre, ha explicado públicamente en la red social de 'Instagram', hace unas horas, los motivos por los que, desde su familia, no consideran como "propio" un funeral de Estado laico celebrado en Huelva.

"Hoy he querido explicar, desde el respeto y desde el dolor, por qué en Huelva, tierra de María, no sentimos como propio un funeral de Estado laico", ha señalado Sáenz en la misiva recogida por Europa Press. Éste ha precisado que sus palabras no son en nombre de nadie más allá de su familia y de "muchas otras" que comparten su sentimiento.

CUANDO EL DOLOR NO TIENE PALABRAS, EL REFUGIO ES LA FE

En este sentido, ha subrayado que, como creyentes y familiares de víctimas, en los momentos más duros "cuando el dolor no tiene palabras", la fe "no es un símbolo ni una ideología, sino refugio, consuelo y esperanza". "Es la forma en la que muchos de nosotros aprendimos a despedir a los nuestros, a encomendarlos y a encontrar un poco de paz", ha añadido.

Sáenz ha defendido además que la oración y el rito religioso "no excluyen a nadie ni imponen nada", sino que permiten a las familias "llorar como sabemos hacerlo" y sentir que sus seres queridos "no se van del todo". "Nos ayudan a pensar que siguen siendo abrazados por algo más grande que nosotros", ha afirmado.

También ha apelado a la comprensión y ha recordado que Huelva es "una tierra profundamente mariana" en la que la fe forma parte de la identidad, la cultura y la manera de afrontar la vida y la muerte. "Las víctimas merecen ser despedidas como se merecen, con fe. Pedir eso no es dividir, es hablar desde el amor y desde la verdad del corazón", ha añadido.

LAMENTA QUE EL GOBIERNO MIRE PARA OTRO LADO

En otra carta abierta precedente a ésta, el hijo de Natividad de la Torre ha señalado que las víctimas no piden explicaciones técnicas sino "humanidad, un rostro que mire de frente, y una voz que no se esconda".

Pero ha lamentado que cuando el Gobierno "mira para otro lado" y cuando el "silencio pesa más que las palabras", se aferran a quien jamás suelta su mano, en referencia a Jesús de Nazaret.

"Esto no es un ataque ni mucho menos, es una súplica nacida del alma, porque gobernar no sólo es construir caminos, es mantenerlos, es caminar con quienes caen en ellos", ha alegado en su escrito.