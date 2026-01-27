Feijóo llevará a la cumbre del PPE en Croacia la regularización de migrantes, que el PP ve contraria al pacto europeo

El Partido Popular planea abordar en el foro del Partido Popular Europeo (PPE), que se celebrará en Zagreb, la inquietud sobre la posible llegada de extranjeros regularizados en España a otros países de la Unión Europea, una situación vinculada directamente a la reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo español. Según publicó el medio, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, incluirá entre las prioridades de la delegación española el desacuerdo con la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, medida que los populares describen como opuesta al llamado pacto europeo de inmigración.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al trámite urgente de un real decreto destinado a facilitar la regularización de más de quinientos mil extranjeros residentes en situación irregular en España. Este procedimiento, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Sumar, elude el trámite parlamentario debido al estancamiento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que abogaba por la misma causa. La dirección del PP respondió considerando la medida como una maniobra del Gobierno para desviar el foco de atención de recientes accidentes ferroviarios, según recalcó la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, quien planteó si la ciudadanía puede confiar en la seguridad del transporte ferroviario.

Los populares sostienen que la reforma migratoria provocará lo que definen como un "efecto llamada", advirtiendo acerca del riesgo de que se repitan regularizaciones masivas en corto plazo. El PP también señala que la inmigración se ha convertido en un factor decisivo en la preferencia electoral y argumenta que acciones como la regularización extraordinaria ofrecerán motivos a antiguos votantes socialistas para migrar hacia otras alternativas políticas. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, manifestó que la propuesta del Gobierno podría tensionar barrios y saturar los servicios públicos, al tiempo que estaría destinada a mantener el apoyo político de figuras como Óscar Puente. El PP identifica además que iniciativas de esta naturaleza podrían fortalecer a formaciones como Vox, aunque admitieron al medio que no perciben con preocupación ese crecimiento en las encuestas, porque consideran preferible que votos descontentos se trasladen a Vox y no permanezcan en el PSOE.

Según reportó el medio, Vox anunció ya un recurso legal ante el Tribunal Supremo, solicitando que se detenga de inmediato el proceso de regularización. Por su parte, el PP declaró que revisará críticamente el texto definitivo aprobado por el Ejecutivo antes de considerar cualquier acción judicial. Una de las razones principales de su desacuerdo es que, bajo esta regularización, ciudadanos extranjeros legalizados en España podrían establecerse en otros países de la Unión. Desde la sede nacional del PP se ha subrayado que, a su juicio, la política migratoria defendida por el Gobierno avanzaría en dirección opuesta a la mayoría de socios europeos y contradice el pacto de inmigración acordado en el ámbito comunitario.

La agenda de Feijóo para la cumbre del PPE en Croacia contempla sostener conversaciones con destacados líderes europeos sobre esta cuestión. En la capital croata coincidirán, según consignó el medio, con dirigentes como el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriákos Mitsotakis y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, todos miembros influyentes del Partido Popular Europeo. Además de la política migratoria, el PP español solicitará tratar la situación en Venezuela y presentará las condiciones establecidas por Feijóo para considerar un posible apoyo al acuerdo Mercosur.

El líder del PP ha expresado en redes sociales y en declaraciones al medio que, a su juicio, la política migratoria del Gobierno resulta equivocada, comparándola con la gestión ferroviaria y acusando al Ejecutivo de utilizar la regularización para distraer la atención pública respecto al siniestro de Adamuz. Feijóo afirmó que, durante la gestión socialista, la irregularidad "se premia", y anticipó que, de llegar al Gobierno, cambiará completamente la normativa migratoria vigente.