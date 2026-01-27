Espana agencias

El PSOE ve a Feijóo "incapaz de comprender más de un folio" ante la "impecable" explicación de Puente

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "incapaz de leer o de comprender más de un folio" ante todas las "impecables" actuaciones y explicaciones efectuadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Así ha respondido López a la pregunta de los periodistas en los pasillos del Congreso al inicio del Pleno sobre las declaraciones de la portavoz del PP, Ester Muñoz, que ha acusado a Puente de mentir sobre la renovación integral de la vía siniestrada y de que sus múltiples ruedas de prensa "no han servido para dar tranquilidad" a los ciudadanos y sólo buscan confundir acumulando datos.

El portavoz socialista ha defendido que la reacción del Gobierno ante la tragedia "ha sido impecable, en el sentido de la inmediatez", con un despliegue de medios materiales y humanos para atender las consecuencias del accidente; y también "impecable en las explicaciones", que, según dijo, se han dado "con datos, con hechos, con cifras, no con especulaciones". "Y se han dado tantos datos que sorprendentemente el señor Feijóo el otro día dijo que la aturullaban en el fondo. No sé si es incapaz de leer o de comprender más de un folio", le ha afeado.

López ha subrayado que dicha información "certifican la realidad de lo que pasó" y demuestran que este Ejecutivo "que más ha invertido en el mantenimiento de las vías y de las infraestructuras del ferrocarril, revirtiendo los recortes del Gobierno anterior". Y ha destacado que se ha asumido responsabilidades cuando ha habido falta de coordinación, en referencia a las averías de los Cercanías de Cataluña.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenan a una investigadora a tres años y medio de prisión por estafar a lesionados medulares

La Audiencia Provincial de Valencia impuso a Almudena Ramón y a su pareja la misma condena por fraude, tras promocionar y aplicar un falso tratamiento de regeneración sin aval científico ni autorización, engañando a pacientes vulnerables en busca de esperanza

Condenan a una investigadora a

ERC saluda que Podemos se abra ahora a negociar el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña

ERC saluda que Podemos se

Bernabé dice que la Generalitat no advirtió a la población en la dana a pesar de tener información: "Todo se hizo tarde"

Bernabé dice que la Generalitat

PP acusa a Puente de "mentir" sobre la renovación "completa" de la vía y las auscultaciones: "Debe dimitir"

PP acusa a Puente de

Rufián evita pedir la dimisión de Puente que reclama Junqueras y destaca que el ministro está dando explicaciones "24/7"

Rufián evita pedir la dimisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid rechaza

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas por

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Tarifa de la luz en España este 28 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur