Espana agencias

El petróleo de Texas sube un 2,9 % tras aumento de presencia militar de EEUU en Irán

La cotización del WTI avanza luego de que Washington reforzara su despliegue militar en Oriente Medio, mientras Teherán advierte que sus fuerzas “no permitirán amenazas”, desatando temores sobre posibles interrupciones en el suministro global de crudo

Guardar

La vigilancia de las exportaciones petroleras internacionales cobró mayor relevancia después de que Irán reafirmó su control sobre el Estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial cada día. El medio EFECOM reportó que nuevas advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes sobre la vulnerabilidad de las fuerzas estadounidenses desplegadas, junto con la promesa de “no permitir ninguna amenaza” a la seguridad nacional iraní, intensificaron las preocupaciones en torno a posibles alteraciones en el suministro global de crudo. En este contexto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió el martes un 2,9 %, cerrando en 62,39 dólares por barril, ante el temor de que el aumento de la presencia militar estadounidense en la región agrave las tensiones y afecte la producción.

Según informó EFECOM, la subida de los precios coincidió con el despliegue del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln y su grupo de combate en Oriente Medio, ordenado por el presidente Donald Trump como respuesta a la represión de protestas en Teherán. La decisión de Washington de enviar una “flota enorme” fue interpretada internacionalmente como una medida de presión frente a Irán, generando preocupación en los mercados energéticos por la seguridad del flujo de crudo a nivel mundial.

De acuerdo con lo consignado por EFECOM, las Fuerzas Armadas iraníes manifestaron que la llegada de las fuerzas estadounidenses incrementa la “vulnerabilidad” de sus tropas, quienes pasan a ser “objetivos al alcance”. El comando central unificado de las Fuerzas Armadas de Irán subrayó: “La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”. En este clima de hostilidad, el crudo WTI para entrega en marzo sumó 1,76 dólares respecto al día anterior.

La influencia de Irán dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su papel como custodio del Estrecho de Ormuz confieren a las tensiones geopolíticas de la zona una especial incidencia sobre los precios del petróleo. Cualquier riesgo que afecte la libre circulación de buques petroleros en este paso estratégico suele traducirse en una prima de riesgo que repercute no solo en el WTI, sino también en otros crudos, según publicó EFECOM.

El medio EFECOM detalló que no solo los acontecimientos en Oriente Medio impactan sobre el mercado. También las recientes tormentas invernales que han afectado extensas áreas en Estados Unidos contribuyeron al alza de los precios, ya que provocaron pérdidas de producción en varios estados, disminuyendo la oferta en momentos en los que la demanda se mantiene.

La combinación de factores geopolíticos y condiciones climáticas adversas volvió a situar en primer plano los temores del mercado a que se produzcan interrupciones en el suministro, tanto por un posible conflicto en la región del Golfo como por una menor producción estadounidense. EFECOM resaltó que estos elementos refuerzan la percepción de volatilidad y mantuvieron la tendencia alcista en el precio del WTI durante la jornada.

Temas Relacionados

PetróleoTexasEstados UnidosIránDonald TrumpUSS Abraham LincolnNueva YorkOriente MedioOPEPEstrecho de OrmuzEFE

Últimas Noticias

Torres acusa al PP de priorizar una "derrota de Sánchez" al "beneficio de la gente", tras tumbar la subida de pensiones

El titular de Política Territorial responsabiliza a la oposición y a sus aliados de impedir el avance de medidas sociales enfocadas en el bienestar de jubilados, cuestionando su estrategia parlamentaria después del rechazo legislativo al paquete gubernamental impulsado por el Ejecutivo

Torres acusa al PP de

El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030

El nuevo plan entre Gobierno y Generalitat prevé mejoras en la infraestructura ferroviaria y la seguridad, con 53 trenes adicionales, casi 300 actuaciones nuevas y un aumento histórico del presupuesto, según informaron altos funcionarios en Barcelona

Infobae

Amazon cierra sus tiendas físicas de comestibles en EEUU en favor de entrega a domicilio

La compañía apuesta por fortalecer el comercio digital, al enfocarse en pedidos en línea y modificar sucursales Amazon Fresh y Go, mientras impulsa Whole Foods Market y explora nuevos modelos para facilitar compras rápidas de comestibles en todo Estados Unidos

Infobae

México llama a revisión más de 1.300 motocicletas de Polaris Sales por fallos en software

La Profeco advirtió sobre riesgos en varios modelos de la marca relacionados con errores que pueden provocar accidentes y lesionados, por lo que las firmas actualizarán sistemas electrónicos sin costo para los afectados durante el tiempo que sea necesario

Infobae

Temas del día de EFE Economía del miércoles 28 de enero de 2026

Decisiones clave sobre tasas de interés en Estados Unidos y Brasil, apoyo oficial a víctimas de siniestros ferroviarios, candidaturas europeas para sedes estratégicas y resultados financieros de gigantes tecnológicos marcan la agenda internacional de este miércoles en el ámbito económico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La borrasca Joseph obliga a

La borrasca Joseph obliga a suspender las clases en Extremadura y 77 municipios de Andalucía

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

Felipe González cuestiona la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”

El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Feijóo reclama a Sánchez separar la subida de las pensiones del decreto ómnibus: “Deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”

ECONOMÍA

Super ONCE: Comprobar resultados y

Super ONCE: Comprobar resultados y números ganadores del Sorteo 5 de hoy martes 27 de enero de 2026

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Alquilar se convierte en una carrera de obstáculos: la demanda de vivienda crece un 14% y en algunas ciudades se duplica

Los dueños de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros: deberán inscribirlos en la DGT y tener seguro obligatorio

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur