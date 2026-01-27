El petróleo de Texas sube un 2,9 % tras aumento de presencia militar de EEUU en Irán

La vigilancia de las exportaciones petroleras internacionales cobró mayor relevancia después de que Irán reafirmó su control sobre el Estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial cada día. El medio EFECOM reportó que nuevas advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes sobre la vulnerabilidad de las fuerzas estadounidenses desplegadas, junto con la promesa de “no permitir ninguna amenaza” a la seguridad nacional iraní, intensificaron las preocupaciones en torno a posibles alteraciones en el suministro global de crudo. En este contexto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió el martes un 2,9 %, cerrando en 62,39 dólares por barril, ante el temor de que el aumento de la presencia militar estadounidense en la región agrave las tensiones y afecte la producción.

Según informó EFECOM, la subida de los precios coincidió con el despliegue del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln y su grupo de combate en Oriente Medio, ordenado por el presidente Donald Trump como respuesta a la represión de protestas en Teherán. La decisión de Washington de enviar una “flota enorme” fue interpretada internacionalmente como una medida de presión frente a Irán, generando preocupación en los mercados energéticos por la seguridad del flujo de crudo a nivel mundial.

De acuerdo con lo consignado por EFECOM, las Fuerzas Armadas iraníes manifestaron que la llegada de las fuerzas estadounidenses incrementa la “vulnerabilidad” de sus tropas, quienes pasan a ser “objetivos al alcance”. El comando central unificado de las Fuerzas Armadas de Irán subrayó: “La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”. En este clima de hostilidad, el crudo WTI para entrega en marzo sumó 1,76 dólares respecto al día anterior.

La influencia de Irán dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su papel como custodio del Estrecho de Ormuz confieren a las tensiones geopolíticas de la zona una especial incidencia sobre los precios del petróleo. Cualquier riesgo que afecte la libre circulación de buques petroleros en este paso estratégico suele traducirse en una prima de riesgo que repercute no solo en el WTI, sino también en otros crudos, según publicó EFECOM.

El medio EFECOM detalló que no solo los acontecimientos en Oriente Medio impactan sobre el mercado. También las recientes tormentas invernales que han afectado extensas áreas en Estados Unidos contribuyeron al alza de los precios, ya que provocaron pérdidas de producción en varios estados, disminuyendo la oferta en momentos en los que la demanda se mantiene.

La combinación de factores geopolíticos y condiciones climáticas adversas volvió a situar en primer plano los temores del mercado a que se produzcan interrupciones en el suministro, tanto por un posible conflicto en la región del Golfo como por una menor producción estadounidense. EFECOM resaltó que estos elementos refuerzan la percepción de volatilidad y mantuvieron la tendencia alcista en el precio del WTI durante la jornada.