Espana agencias

Puente dice que caerá quien tenga que caer:"si soy yo, tendré que ser si es que tengo alguna responsabilidad"

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, niega la acusación del PP de opacidad en las explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y, en cuanto a las responsabilidades que le exigen, ha advertido que "caerá quien tenga que caer" y si es él "pues tendrá que ser" si es que tiene "alguna responsabilidad".

Así se ha pronunciado hoy en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha explicado el "disgusto" que tiene por las acusaciones que le está lanzando el Partido Popular de "opacidad" o de mentir en las explicaciones del accidente entre el Iryo y el Alvia que ha causado 46 muertos y más de un centenar de heridos.

"Yo no he mentido en ningún momento", ha exclamado antes de afirmar que no tiene ningún interés en mentir ni tampoco ningún interés en que "sea el tren, la vía o la catenaria" el origen del accidente. "Me da igual", ha exclamado visiblemente molesto.

Lo que quiere, ha añadido, es saber "lo que ha pasado" porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. "Eso es lo único que me importa", ha recalcado.

En este sentido, ha querido dejar claro que si alguien ha cometido alguna irregularidad, "que pague por ello". "Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer", ha advertido y en referencia a él mismo, ha dicho: "Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto".

El ministro ha dicho que él ya esperaba del PP que le pidiera la dimisión. "¿O alguien tenía alguna duda de que el Partido Popular iba a pedirme la dimisión?", ha exclamado en respuesta al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ayer reclamó a Puente que dimita por opacidad y por mentir en las explicaciones que ha dado sobre el accidente de Adamuz.

Puente ha rechazado también la acusación de opacidad al respecto recordando las dos ruedas de prensa de más de dos horas que ha dado y las 16 entrevistas concedidas desde la semana pasada para dar explicaciones de lo ocurrido.

UN "DISGUSTO TERRIBLE"

Según ha dicho, tiene un "disgusto terrible" tras estas acusaciones porque ahora se tiene que centrar en las víctimas y en una "infraestructura" que tiene que recuperar al tiempo que se analizan las causas del accidente.

Por ello, cree que "no hay derecho" a que se tenga que dedicar a desmentir informaciones "manifiestamente falsas o tendenciosas" y que lo que pretenden no es esclarecer la verdad, sino atribuir la culpabilidad.

Dicho esto, ha cargado contra la oposición y les ha pedido que antes de decir algo lo contrasten. A este respecto, ha justificado el haber tenido errores: "Yo me puedo equivocar, puedo no acertar, porque tampoco soy un técnico. Trato de explicar cosas técnicas para que puedan entenderse, ¿no? Pero lo que no se puede es hablar de opacidad".

Puente alega que ha ofrecido la información "a todo el mundo", también al presidente de la Junta de Andalucía a quien le dijo el viernes que tenía a su disposición "todo el material" que tienen en el Ministerio. También, ha señalado, que lo pone a disposición de la CIAF y del Parlamento: "Ningún afán de ocultar nada".

El ministro se ha mostrado convencido de que al final se sabrá la verdad y se determinarán las responsabilidades y ha criticado al PP por estar en "otra cosa" aunque "no le sorprende".

Ha recordado que tiene una comparecencia en el Pleno del Congreso, que el presidente también ha pedido comparecer y que los presidentes de Adif y Renfe lo harán en la Comisión de Transportes, además de que él seguirá dando explicaciones "con la mayor o menor claridad" de la que sea capaz: "Yo más no puedo hacer, ni creo que nada más se me pueda pedir en este momento".

JUSTIFICA LA PETICIÓN DE DIMISIÓN DE JUNQUERAS POR EL CLIMA EN CATALUÑA

El ministro ha tratado de quitar importancia a la petición de dimisión que también le ha realizado el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, señalando que no es la primera vez que ERC pida la dimisión de un ministro y ha señalado Junts lo ha hecho con anterioridad con las reprobaciones de ministros que ha apoyado en el Parlamento.

Dicho esto, lo ha justificado por el "clima" muy complicado que hay en este momento en Cataluña por la situación del servicio de Rodalies, uns días que "han sido terribles". No obstante, ha pedido "paciencia" a los usuarios de Rodalies recordando la fuerte inversión que está realizando el Gobierno en esa infraestructura.

"Aquí tenemos una disyuntiva que a mí me parece diabólica, que es que por un lado tenemos a gente diciendo que es todo para Cataluña y tenemos a Cataluña diciendo que no invertimos suficiente en Cataluña y yo creo que ni una tesis ni otra son ciertas, estamos invirtiendo en este momento lo necesario y lo compatible con la prestación del servicio", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior licita el servicio de mantenimiento del sistema de vigilancia exterior SIVE por un valor de 90 millones

Interior licita el servicio de

Torres reprocha a Clavijo rechazar la financiación autonómica y afirma que Canarias "necesita" los 1.100 millones más

El titular de Política Territorial critica la postura del Ejecutivo regional frente al plan presentado en el CPFF, defendiendo que la propuesta facilita recursos destinados a servicios esenciales y cuestionando públicamente la conveniencia de prescindir de estas partidas adicionales

Torres reprocha a Clavijo rechazar

Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" por mal mantenimiento y augura responsabilidades judiciales

El presidente del PP culpa a la gestión gubernamental por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria tras los recientes siniestros mortales, y anticipa consecuencias legales y políticas mientras insiste en que la inversión actual es claramente insuficiente

Feijóo dice que las vías

El novio de Ayuso se opone a que García Ortiz siga en la carrera fiscal y pide su inhabilitación

Alberto González Amador ha recurrido la reincorporación de Álvaro García Ortiz al Ministerio Público, exigiendo que se anule el expediente y que se declare su incapacidad permanente para ejercer por una condena penal previa

El novio de Ayuso se

Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el siniestro de Adamuz

Ayuso exige la dimisión de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador pide la

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”