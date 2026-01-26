Espana agencias

Productor chino de bebidas Eastroc saldrá a bolsa en Hong Kong por 1.300 millones dólares

Guardar

Shanghái (China), 26 ene (EFECOM).- El productor chino de bebidas energéticas Eastroc Beverage Group busca recaudar hasta unos 1.300 millones de dólares con una salida a bolsa en Hong Kong, mercado que sigue atrayendo empresas este comienzo de año tras erigirse en número uno mundial en este tipo de operaciones en 2025.

Según indicó la compañía en un comunicado a ese parqué, la oferta se compone de unos 40,9 millones de acciones a un precio por unidad de 248 dólares hongkoneses (31,8 dólares, 26,8 euros), lo cual se traduciría en una recaudación total de unos 10.141 millones de dólares hongkoneses (1.301 millones de dólares, 1.097 millones de euros).

Este precio, apunta Bloomberg, representa un descuento del 12,6 % con respecto a su último cierre en la Bolsa de Shanghái, donde cotiza desde 2021, y situaría su valoración bursátil total en unos 21.000 millones de dólares.

El debut de Eastroc, con sede en la megalópolis suroriental de Shenzhen y también fabricante de bebidas para deportistas y otros refrescos como tés y zumos, está fijado para el próximo 3 de febrero.

La compañía destinará lo recaudado a reforzar la producción y actualizar sus cadenas de suministro, a construcción de marca, a expansión tanto a nivel doméstico como internacional o a posibles inversiones y adquisiciones.

En 2024, Eastroc obtuvo un beneficio neto equivalente a unos 473 millones de dólares, y se espera que la cifra se eleve hasta unos 645 millones en las cuentas del ejercicio 2025.

La Bolsa de Hong Kong atrajo a 119 nuevas empresas a lo largo del último año, acumulando el equivalente a unos 36.672 millones de dólares en salidas a bolsa y aglutinando cuatro de las diez mayores del año a nivel mundial, y va camino de registrar el mejor mes de enero de su historia, impulsada principalmente por el furor por la inteligencia artificial (IA). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Nikkei cae más de un 1,3 % por la fuerte apreciación del yen

Infobae

Un fuerte temporal en el norte de Japón deja a 7.000 viajeros varados en el aeropuerto

Infobae

El Nikkei se desploma casi un 2 % mientras el yen continúa su apreciación frente al dólar

Infobae

Puente reconoce que "jamás" olvidará esta semana tras el accidente de Adamuz y agradece el "apoyo" y "aliento"

El titular de Transportes expresa en redes el profundo impacto emocional que le deja el siniestro ferroviario en Córdoba, resalta la importancia del respaldo recibido y subraya su agradecimiento a quienes han mostrado solidaridad tras la tragedia

Puente reconoce que "jamás" olvidará

El juzgado de Sevilla que investiga contratos de emergencia del SAS archiva las denuncias de PSOE y Podemos

El órgano judicial zanja las investigaciones contra la dirección del SAS en plena polémica por los procedimientos de contratación durante la pandemia, concluyendo que no hay pruebas suficientes para seguir adelante y descartando cualquier irregularidad penal

El juzgado de Sevilla que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Solo cuatro de las ocho

Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: todos los recorridos serán “gratuitos durante un mes”

El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Elecciones de Aragón 2026: estos son los plazos y las fechas claves para el voto por correo

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

ECONOMÍA

Super ONCE: esta es la

Super ONCE: esta es la combinación ganadora del sorteo del domingo 25 enero de 2026

Sorteo 4 de Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores este 25 de enero

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo los jóvenes que viven con sus padres pueden acceder a la ayuda

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”