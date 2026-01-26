Espana agencias

Feijóo pide a Vox "proporcionalidad" para investir a Guardiola y le reprocha que dedique "más tiempo a criticar" al PP

Núñez Feijóo exige equilibrio a Vox en las conversaciones sobre la Junta de Extremadura, critica la postura del partido de Abascal y sostiene que el Partido Popular busca un consenso responsable para garantizar estabilidad política en la región

Guardar

Núñez Feijóo ha defendido que el Partido Popular de Extremadura ofreció a Vox la posibilidad de estar presente en la mesa del Parlamento autonómico tras las recientes elecciones, y ha señalado que esta decisión partía de que Vox, como tercera fuerza política en la región, debía obtener representación en dicho órgano. Esta posición surge en un momento en el que las negociaciones entre ambas formaciones se mantienen suspendidas a raíz de diferencias sobre el apoyo a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según publicó Europa Press.

Durante una entrevista con la cadena Cope, reproducida por Europa Press, el líder del Partido Popular solicitó a Vox “proporcionalidad” al iniciar o retomar conversaciones, y reprochó a la formación de Santiago Abascal el dedicar esfuerzos a criticar al Partido Popular en lugar de centrar sus críticas en el gobierno central que preside Pedro Sánchez. Feijóo manifestó que “cuando observo a algunos dirigentes de Vox que dedican más tiempo a criticar al señor Feijóo que al señor Sánchez, pues creo que hay mucho militante en Vox que se está preguntando ¿por qué?”

El dirigente popular hizo referencia al resultado electoral en Extremadura, resaltando que su partido consiguió “el mejor resultado de su historia”, obteniendo más escaños que la suma de los logrados por Vox y el PSOE. Feijóo insistió, de acuerdo a lo publicado por Europa Press, en que alcanzar un acuerdo debe hacerse respetando la proporcionalidad que otorgan los resultados, y sostuvo que “si uno saca 29 escaños, primera fuerza, y otro saca 11, lo lógico es que haya un entendimiento con proporcionalidad, que es lo que hemos planteado”. Además, subrayó que el Partido Popular seguirá trabajando para garantizar la estabilidad política de la región, considerando este aspecto como parte de su compromiso y de la responsabilidad que conlleva haber sido la lista más votada.

En este marco, Feijóo explicó que todos los partidos deben asumir el resultado de las urnas, y advirtió sobre el papel que debe adoptar un partido que ha quedado en tercera posición, señalando que “el de tercero no puede condicionar y mandar en el Legislativo y ser determinante en el Ejecutivo. Eso no es proporcionalidad”.

Consultado sobre el posible impacto de Vox en la próxima convocatoria electoral en Aragón, tras varios incidentes ferroviarios que han incrementado el malestar social, Feijóo afirmó que quienes busquen “lo mejor para Aragón” cuentan con un candidato como Jorge Azcón. El líder popular destacó que Azcón “ha ordenado la comunidad autónoma” y ha conseguido “más inversión que ningún otro” en la historia reciente de la región. Definió a Azcón como un candidato “sólido y solvente”, enfatizando que, tanto aquellos que deseen un buen futuro para Aragón como quienes deseen oponerse a Pedro Sánchez, encuentran en Azcón una referencia electoral, explicó Europa Press.

Feijóo analizó el escenario político nacional, donde percibe “una enorme tensión” y un contexto en el que el "viento de cola" favorecería a Vox. Al respecto, remarcó que el Partido Popular se asume como un partido estatal, dedicado a aportar propuestas y no a alimentar controversias o protestas. “No somos un partido para conseguir un puñado de votos, somos un partido para estructurar nuestro país, para un proyecto de Estado”, señaló en la entrevista recuperada por Europa Press. A su juicio, la estrategia del actual gobierno y del presidente Sánchez fomenta “la tensión” y “la crispación”, lo que puede tener consecuencias en el corto plazo dentro de la contienda electoral, pero no constituye, en su opinión, una vía sólida para el país.

Sobre el papel de Vox en el panorama político, Feijóo reiteró su opinión de que ese partido dedica “más tiempo a criticar” al liderato del Partido Popular que al gobierno central. A modo de ejemplo, mencionó la actuación de Vox en Andalucía, donde, según manifestó, el objetivo principal de la formación habría sido “descalificar al presidente de la Junta de Andalucía y no al sanchismo”.

En lo referido a su posición sobre posibles acuerdos de gobierno, Feijóo dejó claro su planteamiento de gobernar en solitario tras unas próximas elecciones generales, declaración que recogió Europa Press. Detalló que su compromiso pasa por explicar a los ciudadanos la situación que, según el líder del PP, atraviesa el país en estos momentos, subrayando la necesidad de reflexión colectiva. En sus palabras, “he dicho que el cordón rojo para mí es Bildu, un cordón infranqueable, y el sanchismo actual no se puede pactar con Sánchez, porque Sánchez es el sinónimo de la mentira, es el sinónimo de la crispación, es el sinónimo del incumplimiento sistemático, y por tanto, espero tener esa mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario”.

Al ser interrogado sobre la diferencia entre los acuerdos alcanzados en gobiernos autonómicos y un posible pacto a nivel nacional con Vox, Feijóo puntualizó que “no es lo mismo el Gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma”. Argumentó que las competencias y el nivel de influencia en la gestión pública varían sustancialmente entre ambos niveles, razón por la cual defiende la gestión en solitario en el gobierno central. Reiteró que los gobiernos de coalición “no han funcionado” en la experiencia reciente del país.

Feijóo asumió que Vox sigue siendo un actor presente en el ámbito electoral, y apeló a los votantes indecisos, abstencionistas y a quienes deseen un cambio en el Ejecutivo para elegir la candidatura del Partido Popular, asegurando que “esa papeleta les garantiza que Sánchez no va a gobernar”. El líder del PP finalizó sus declaraciones reafirmando que su formación representa, en su opinión, una fuerza centrada, con experiencia de gestión y con un planteamiento de gobierno basado en un proyecto de Estado, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Temas Relacionados

Partido PopularInvestiduraAlberto Núñez FeijóoVoxPedro SánchezMaría GuardiolaExtremaduraAragónGobiernoJorge AzcónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Aceptan siete meses de cárcel por practicar un exorcismo a su hija que "estaba poseída"

Aceptan siete meses de cárcel

Junts ve un "chantaje" subir las pensiones en un decreto ómnibus y propone una medida específica

Junts ve un "chantaje" subir

Morant defiende que el Gobierno está "asumiendo toda su responsabilidad" de atender e investigar el siniestro

Morant defiende que el Gobierno

Podemos exige al Gobierno acelerar la investigación y replantearse subcontratar servicios ferroviarios

Tras el reciente accidente en Adamuz, el portavoz Pablo Fernández insta a las autoridades a esclarecer rápidamente los hechos, a revisar la privatización en el sector y a atender las demandas del colectivo de maquinistas, que prepara una huelga

Podemos exige al Gobierno acelerar

JJpD celebra el anuncio de Justicia de la creación de 500 plazas judiciales, un "incremento sustancial y muy relevante"

El portavoz de la asociación considera que este aumento permitirá repartir mejor la carga de trabajo en los tribunales, mejorar la calidad del servicio y facilitar la incorporación de nuevas promociones judiciales, según una nota oficial

JJpD celebra el anuncio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsa al embajador de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”