Espana agencias

PP acusa al Gobierno de ocultar información sobre el accidente y exige la dimisión de Puente por mentir

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que provocó el fallecimiento de 45 personas, y ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tellado ha asegurado que el Gobierno ha ocultado una información "que solo Puente y su equipo tenían" respecto al descarrilamiento del Iryo, refiriéndose a una información publicada por el diario 'El Mundo' este domingo en la que se afirma que el tramo de la vía provocó el descarrilamiento del Iryo era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos del año 1989.

"Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", ha añadido en una rueda de prensa en la sede del PP.

Así, ha asegurado que "mentir así, a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más", al tiempo que tachado al ministro de ser "un bulo" ya que, según él, Puente "ha hablado de renovación completa de la vía cuando lo que hoy recoge 'El Mundo' es una renovación parcial".

"El ministro Puente está siendo el portavoz de la mentira y se ha dedicado a diseminar dudas y medias verdades, al mismo tiempo que se presentaba como el proveedor de información veraz y rigurosa frente a los bulos. La realidad es que el bulo era él", ha afirmado Tellado.

"MALA GESTIÓN" DEL GOBIERNO

El responsable del PP ha afirmado que "la mala gestión" del Gobierno ha sido el motivo por el que han fallecido 45 personas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado domingo y una persona en el accidente de Rodalies ocurrido en Gélida (Barcelona).

"La realidad es que por la mala gestión del Gobierno, 46 personas han perdido la vida y la realidad es que por las mentiras del ministro el dolor de sus familias se ha visto agravado durante los últimos días", ha afirmado Tellado.

Asimismo, el secretario general de los 'populares' ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no comparecer desde el lunes pasado y por "hacerlo ahora en el Congreso para mezclarlo con asuntos de política exterior".

"Esta nueva trampa de Sánchez demuestra una insensibilidad lacerante hacia las familias de las 46 víctimas mortales y de los heridos y es una gravísima falta de respeto al conjunto del pueblo español", ha dicho refiriéndose a los 45 fallecidos del accidente de Adamuz y al maquinista que murió también la semana pasada en el accidente de Rodalies de Gélida (Barcelona).

Además, ha asegurado que el Gobierno ha actuado "con mucha opacidad y poca transparencia" en la gestión "soberbia y errática" de ambos accidentes ferroviarios. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha engañado y ha ocultado a las familias de las víctimas una información esencial", ha incidido Tellado.

"El perjuicio generado a los españoles es gravísimo y este ha sido nada más que el arranque de un año en el que el gobierno quería pasar página del 2025, marcado por sus redadas, sus detenciones y sus encarcelamientos", ha añadido, al tiempo que ha criticado que "lo sucedido esta semana demuestra que la obsesión de Sánchez de preocuparse solo de los escándalos que le cercan".

Por otra parte, ha recordado el apagón que ocurrió en abril del pasado año, un hecho que "no supuso la dimisión de ningún miembro del Gobierno" y del que, según ha afirmado, "se siguen sin conocer las causas".

"A tenor de la actuación de Sánchez y Óscar Puente de esta semana todo hace pensar que con los accidentes ferroviarios pretenden seguir la misma estrategia. Escurrir el bulto, que la gente se olvide y no asumir ninguna responsabilidad", ha lamentado Tellado.

EuropaPress

