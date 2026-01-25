Ayuso ve a Alegría como un "jarrón chino al servicio del régimen" y pide a Aragón mostrar la "puerta de salida" al PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este domingo a la exministra y candidata del PSOE en los comicios aragoneses, Pilar Alegría, como un "jarrón chino al servicio del régimen" y ha pedido a los aragoneses que el próximo 8 de febrero le muestren la "puerta de salida" a un Gobierno de Pedro Sánchez "corrupto".

La presidenta madrileña ha participado este domingo en un acto electoral del PP de Aragón en el Cine Palafox de Zaragoza junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, en el que ha insistido en que estos comicios tienen que señalar la puerta de salida al PSOE de Sánchez. "Del socialismo se sale", ha ironizado.

En este sentido, se ha referido a la candidata socialista y exministra Pilar Alegría y a una "reconversión" al sanchismo que a ella personalmente le hace sospechar. "Antes de sanchista, fue antisanchista. Ha hecho el proceso inverso a España entera. Resulta que en 2014 fue contra Sánchez en la candidatura de Madina --Eduardo Madina-- y en 2017 fue contra Sánchez en la candidatura de Susana Díaz. Cuando acabe la campaña, lo mismo, acaba pidiendo trabajo a Feijóo --Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP--", ha ironizado.

En la misma línea, ha remarcado que "del socialismo se sale" para llamar a los aragones a apoyar a Azcón en las urnas en los próximos comicios autonómicos. "Le pido a los aragoneses ser la voz de España, que pongan bien pared y, además, que lo hagan por la verdad, por la libertad y por el futuro de España. Le decimos basta al Gobierno más nefasto que ha tenido jamás nuestro país", ha defendido Ayuso, quien ha recalcado que "atrincherarse en el gobierno no es un proyecto".

"Si no les gustan las gentes del campo, si no les gustan las tradiciones, no les gustan los toros, no les gustan los católicos, no les gustan las pymes, los empresarios, no sé a quién representan, sinceramente, a mí me sorprende enormemente. No sé qué mensaje en positivo pueden transmitir", ha apuntado.

En esta línea, ha apelado además a las gentes del campo para criticar a un Gobierno central que, "con nuevas regulaciones o con normativa absurda, lo único que vamos a hacer es seguir asfixiándolos y hacer muy difícil trabajar, especialmente en igualdad de condiciones con los demás".

"Las gentes del campo son las que cuidan de nuestras esencias, de la vida rural, de la que la mayoría de los españoles de bien, y cuidan nuestros pueblos. Son personas que nunca fallan y, por tanto, lo que pedimos ahora es que no sea el Estado y que no sean las instituciones las que fallan a ellos", ha recalcado.

En esta línea, ha apelado directamente al PP para ser su "mejor versión" y ganar en las urnas, sin que haga "falta utilizar ni las instituciones ni orquestar campañas contra adversarios políticos para ganar de esta manera" como hacen "las dictaduras bolivarianas, que son muy amigas del socialismo".

"Pido ser los mejores con el mejor proyecto, las mejores propuestas, la mayor alegría, la mayor convicción en lo que estamos haciendo para unir, reconciliar, mirar al futuro con ganas. ¡Sánchez, que se vaya a engañar a otro lado con Zapatero, que tiene mucho follón, y en estos días más! A nosotros nos toca hoy desde aquí, desde Aragón, desde Zaragoza, ser la voz de todos los españoles", ha concluido.