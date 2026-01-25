Espana agencias

Ayuso censura a un Gobierno que "no para de mentir" y "solo busca culpables": "No asume responsabilidades"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este domingo ante una España "en la que nada funciona" por falta de políticas de Estado y a futuro por parte de un Gobierno de Pedro Sánchez que "solo busca culpables" a base de "mentiras y ocultaciones" tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) pero no asume "responsabilidades".

En un acto electoral del PP de Aragón en el Cine Palafox de Zaragoza junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, la jefa del Ejecutivo madrileño se ha referido a nuevas informaciones sobre el accidente ferroviario que ha dejado 45 muertos en las que se apunta que el Iryo accidentado empezó a descarrillar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.

En concreto, según adelanta el diario 'El Mundo', la rotura de vía se produjo en el punto donde cambia el material renovado a material más antiguo en esta infraestructura, que se estrenó hace más de 33 años. "No paran de mentir, de ocultar y de buscar culpables", ha lamentado.

En la misma línea, ha mencionado las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que apuntaba al buen momento de la red ferroviaria española y la relación de Koldo García con este departamento ministerial.

"Nos dijeron que la red ferroviaria estaba en el mejor momento de su historia. De su historia de colocación será, ¿no?", ha ironizado Ayuso, que se ha referido al "Ministerio de la red ferroviaria" como la agencia de colocación del PSOE de Koldo, portero de discoteca que pasó a asesor en Renfe como un verdadero ascensor social".

Además, ha recriminado al Ejecutivo que se dedique únicamene a buscar culpables y no asumir su responsabilidad. "Cada vez que se comete una negligencia, el galgo de Paiporta necesita saber a quién endosarle una culpa. A ver, culpable, rápido, maquinaria del régimen, rápido, acción.

Y se ponen todos a trabajar. Y cómo lo hacen, oiga, que es que aunque no tengamos nada que ver, acabamos siendo los del Partido Popular los culpables. Son unos genios, unos genios de la palabra", ha señalado.

Frente a ello, ha reivindicado a los "grandes empresarios" que hacen marca España. "Nosotros sabemos que España tiene grandes empresarios, grandes empresas y los mejores ingenieros, que son llamados y reconocidos por el mundo entero para poner en marcha las obras públicas más importantes del mundo. Esa es la marca España que nos merecemos de verdad", ha confrontado.

NO SE PIENSA A LARGO PLAZO

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha remarcado que el Gobierno central está ocupado únicamente en el "qué hay de lo mío" para denunciar que no hay políticas de Estado ni una visión de "nación". "No se piensa a largo plazo en las infraestructuras del Estado, en políticas a futuro. En España faltan médicos, faltan viviendas, faltan niños, faltan familias (...)", ha subrayado.

En esta línea, ha insistido en que no hay políticas de Estado, es un Gobierno en el que nadie piensa en infraestructuras a futuro ni se prepara ante una posible emergencia como la dana o los incendios del verano porque solamente está a los suyo "para enfrentarnos, para dividirnos".

"Lo que tenemos por el camino es que nada funciona en España, en esta gran nación que están transformando al pequeño mundo de las dictaduras, a ese tamaño chiquitín y oscuro que hoy intentan gobernar nuestra nación, y que en realidad son los que mandan en España", ha subrayado.

También ha cargado contra la "coalición corrupta", que está dejando a España a ojos del mundo "como un país de tercera división", y ha advertido de la "fabricación ilegal de naciones" por parte del Gobierno central con el impulso de la "nación de naciones" y "con el dinero de todos", ante una financiación autonómica que se ha pactado con los nacionalistas catalanes y vascos.

"España se está convirtiendo en un AVE con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona. Pretenden que lo que ocurra en una región no sea cosa de la otra, porque como es un territorio parece que lo de los de al lado es cosa suya. Poquito a poquito lo van introduciendo para que nos vayamos poco a poco separando para introducirnos el concepto de nación de naciones. Está todo perfectamente medido", ha denunciado.

Y todo ello se hace, según ha denunciado, con "el dinero de todos", a través de una financiación autonómica con "privilegios" para los nacionalisas, con el objetivo final "de la fabricación ilegal de naciones". "Insisto, para llevarnos a una república federal plurinacional y encima laica. Y con ese programa electoral vas y te presentas en Aragón. Hay que tener el rostro bueno", ha denunciado.

