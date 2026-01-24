Esteban (PNV) cree que tendrían "lógica" unas elecciones generales con andaluzas y que sería "terrible" prolongarlo más

La preocupación por el futuro de la legislatura marca el análisis de Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, quien ha expresado que, en su opinión, prolongar la actual situación de bloqueos y falta de acuerdos en el Congreso, provocaría unas tensiones institucionales de gran magnitud si se opta por retrasar la convocatoria electoral más allá de la cita autonómica prevista en Andalucía. Según informó Europa Press, Esteban valora la posibilidad de celebrar unas elecciones generales coincidiendo con los comicios andaluces, previstos para junio, y considera que resultaría "muy irregular" estirar más la legislatura bajo el marco actual.

En una entrevista divulgada por Onda Cero y recogida por Europa Press, Esteban subrayó el contraste entre la dinámica política en Euskadi y la situación que se vive en Madrid, apuntando que la coalición de Gobierno entre PNV y PSE mantiene la estabilidad en la Comunidad Autónoma Vasca y logra ampliar acuerdos en instituciones forales y municipales. En sus palabras, "uno ve cómo está Madrid y contrasta terriblemente". Esta comparación le sirve para enfatizar la creciente dificultad que, según su visión, experimenta el Gobierno central para sostener mayorías y acuerdos que permitan gestionar con regularidad la legislatura actual.

El líder jeltzale mencionó que, al principio de la legislatura, existía al menos una mayoría, aunque irregular, pero el transcurso de los meses evidenció la dispersión entre distintos grupos políticos. De acuerdo con Europa Press, Esteban señaló partidos como Podemos y Junts, de los que afirma que mantienen un claro rechazo en muchas iniciativas, eliminando así la posibilidad de que la coalición gubernamental siga contando con una mayoría efectiva en el Parlamento. El medio Europa Press detalló que Esteban considera que, ante este escenario, el Ejecutivo se ha apoyado casi exclusivamente en los decretos ley, piezas legislativas que incluyen múltiples asuntos y solo obtienen respaldo parcial de las distintas bancadas, lo que obliga a realizar una política incómoda y poco previsible.

Aitor Esteban aseveró durante la entrevista que prolongar este estado hasta el último momento legal no convendría ni al país, ni a los partidos, ni a la ciudadanía. Según sus propias palabras, "arrastrar esta situación año y medio, yo creo que no es bueno". Según Europa Press, insistió en que la decisión final sobre la convocatoria electoral corresponde al presidente Pedro Sánchez, sobre el que cree que mantiene la fecha únicamente en su propio conocimiento, sin compartirla ni siquiera con miembros de su partido.

El presidente del EBB consideró que una eventual coincidencia entre las elecciones generales y los comicios andaluces tendría lógica política, ya que Andalucía representa una comunidad autónoma con un peso significativo en el reparto de escaños en el Congreso. En opinión de Esteban, la cita electoral andaluza, junto con la posible salida de la vicepresidenta María Jesús Montero para participar en esas elecciones, convierte el calendario electoral en un elemento clave para el panorama político nacional. Según Europa Press, el dirigente vasco expuso que la secuencia de procesos electorales autonómicos asemeja una competición por etapas, mencionando casos como Extremadura, Aragón y Castilla y León previos a la cita andaluza.

Sobre la posibilidad de apoyar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para un eventual acceso a la presidencia del Gobierno, Esteban declaró que el PNV mantiene diálogo con todas las fuerzas democráticas, pero subrayó que las relaciones con el PP se ven tensionadas por iniciativas críticas hacia el partido vasco, como la negativa a completar el Estatuto de Gernika y la oposición a la recuperación de su "patrimonio histórico" o la presencia en el Parlamento Europeo. El dirigente nacionalista opinó para Europa Press que estas posturas generan un marco en el que resulta complicado, si no imposible, establecer entendimientos con los populares mientras mantengan esa actitud.

Esteban reiteró que las tensiones y la falta de acuerdos han obligado al Gobierno a prolongar la legislatura con medidas cautelares, evitando una moción de censura porque, en su opinión, no existen las circunstancias políticas para su éxito. Según Europa Press, el portavoz del PNV en el Congreso subrayó que la situación solo se podrá resolver cuando el presidente Sánchez decida que el momento es el idóneo de acuerdo a sus cálculos demoscópicos.

Al analizar las estrategias de los principales partidos nacionales, Aitor Esteban opinó que tanto el PSOE como el PP han optado por modelos que fortalecen las posiciones más alejadas en el espectro político, lo que convierte cada cita electoral en una especie de apuesta polarizada. Apuntó que esta forma de actuar no favorece a grupos como el PNV, que defienden el diálogo y el acuerdo centrado. Según su punto de vista, el PSOE subestima los problemas sociales y democráticos que representa Vox con el argumento de un rédito electoral inmediato que debilita al PP, estrategia que, en el medio y largo plazo, puede derivar en un problema serio para el conjunto del sistema político.

En cuanto al escenario internacional, el líder del PNV señaló, según recogió Europa Press, la necesidad de que Europa asuma un liderazgo renovado ante la transformación del panorama global. Evaluó que la presión ejercida sobre el continente por actores como Rusia, China y la situación en el Sahel y el Mediterráneo requiere de respuestas coordinadas que van más allá de lo que pueden gestionar los estados por separado. Apostó porque Euskadi gane protagonismo directo en el nuevo marco europeo, mientras advirtió sobre la incertidumbre respecto a la posición de Estados Unidos, especialmente en caso de un posible triunfo de Donald Trump.

Cuando fue consultado sobre el futuro del independentismo catalán y vasco, Esteban recordó la vigencia del debate sobre la pulsión identitaria no solo en esas naciones, sino también en España, al considerar que los ritmos políticos pueden variar, pero las identidades seguirán formando parte central de los debates futuros. En ese mismo sentido, enfatizó que la reacción ante los nuevos retos globales requerirá nuevas estructuras en Europa que no anulen las personalidades propias de los distintos pueblos que la componen.

De acuerdo con Europa Press, Esteban reserva para Bruselas un papel decisivo, convencido de que tanto representantes políticos, como económicos y sociales, deben asegurar su presencia en la Unión Europea porque considera que la política continental ya es, desde hace tiempo, una extensión de la política interna de los estados. Según su valoración, Euskadi enfrenta este reto en igualdad con otros actores nacionales e internacionales, y España también debería prepararse para los desafíos del escenario emergente.