Ayuso sostiene que desde hace años las infraestructuras funcionan mal por tener al frente "a los inútiles más grandes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que desde hace años se viene constatando mal funcionamiento de las infraestructuras por tener al frente "a los inútiles más grandes".

"Pero, claro, si teníamos a Koldo (García), portero de discoteca, de asesor en Renfe, qué puede salir mal. Qué puede salir mal cuando apartas a los técnicos y a los ingenieros buenos para poner al activista y al pelota del partido", ha ironizado desde Zaragoza, donde ha compartido un acto con jóvenes con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Ayuso ha defendido que España "ha tenido los mejores ingenieros, las mejores empresas, las mejores infraestructuras". "Cuando una empresa española ha salido por el mundo a llevar trenes, a llevar obras públicas, éramos los mejores y todas las naciones del mundo se han rifado siempre a la empresa española 'porque somos una marca imbatible. Cuando va la ingeniería española y la arquitectura y la ciencia española fuera todo el mundo sabe que las cosas funcionan bien", ha alabado.

"Pero desde hace unos años todo empieza a funcionar muy mal porque tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras", ha lamentado la mandataria madrileña.