Sánchez asegura que el Gobierno gestionará la tragedia con "transparencia" y asume las responsabilidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo gestionará los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con "transparencia y lealtad institucional" y ha asumido todas las responsabilidades.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, Sánchez ha trasladado su apoyo a las víctimas de los dos accidentes. "Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles", ha manifestado.

Preguntado por si el Gobierno asume responsabilidades sobre los dos accidentes mortales, el presidente ha respondido que "asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia".

Tras trasladar su "orgullo" y confianza en la alta velocidad española, ha reconocido que "el daño es irreparable". Sin embargo, se ha mostrado confiado de que "las víctimas van a poder combatirlo con el Gobierno ayudando en lo que haga falta".

"Por supuesto, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años: con absoluta empatía hacia las víctimas, con absoluta transparencia y con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias repartidas", ha subrayado.

En este punto, Sánchez ha agradecido a los servicios de emergencias y a los ciudadanos que se han "volcado" en el accidente. "Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad, son el mejor testimonio del país que es España", ha afirmado.

