Espana agencias

Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos": "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Alberto Núñez Feijóo critica a Pedro Sánchez tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, reprochando falta de transparencia y gestión en el Ejecutivo, y cuestiona la ausencia de explicaciones claras sobre la seguridad en las infraestructuras del país

Guardar

“¿Quién está al mando?”, preguntó Alberto Núñez Feijóo durante una rueda de prensa ofrecida tras convocar a la comisión de seguimiento del Partido Popular sobre los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). De acuerdo con lo publicado por diversos medios, el presidente del PP responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de transparencia y de provocar incertidumbre en la gestión posterior a ambos siniestros, en los cuales fallecieron 45 personas en Adamuz y un maquinista en prácticas en Gelida.

Según detalló la cobertura periodística, Feijóo atribuyó al Ejecutivo central trayectoria errática y ausencia de explicaciones claras tras los accidentes, respaldando sus declaraciones con el argumento de que, en su opinión, el “estado de las vías es reflejo del estado de la nación”. Considera que la respuesta gubernamental ha resultado insuficiente y ha incrementado la preocupación social. “El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden”, afirmó Núñez Feijóo, según informó la prensa presente en la sede nacional del PP.

Durante la comparecencia, Feijóo también señaló que el Gobierno, a su entender, ha actuado de manera tardía e inadecuada frente a los siniestros ferroviarios. Aseguró que el luto nacional no debe utilizarse como excusa para limitar la información sobre los hechos, porque el periodo de duelo no exime al Ejecutivo de su obligación principal de salvaguardar la seguridad ferroviaria. “El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país”, declaró el líder del PP ante los medios.

El dirigente popular insistió en que no existen aclaraciones suficientes ni sobre las causas de los accidentes ni sobre las posibles consecuencias, según consignó la prensa nacional. Sostuvo que la falta de información tras los siniestros ha generado un ambiente de confusión adicional entre la ciudadanía, y puso en duda la gestión institucional por parte del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. “No ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido”, aseguró Feijóo, según las declaraciones recogidas por los medios, al tiempo que consideró dicha actitud inaceptable desde un punto de vista tanto institucional como humano.

Feijóo subrayó, además, que los episodios recientes vinculados a la infraestructura ferroviaria del país requieren una respuesta urgente y transparente por parte del Ejecutivo. Relacionó directamente el deterioro observado en algunos tramos de las vías con lo que describió como una crisis de gestión dentro del Gobierno central. Según reportaron los medios que cubrieron la rueda de prensa, el presidente del PP recalcó la importancia de que las autoridades asuman su responsabilidad, aporten información veraz y adopten medidas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte ferroviario.

En el transcurso de su intervención, el líder de la oposición exigió explicaciones concretas sobre el estado actual de la red ferroviaria, las actuaciones desarrolladas tras los accidentes y los planes previstos para mejorar la seguridad en las líneas de tren. De acuerdo con lo expuesto por Feijóo, la confianza del público depende en gran medida de la capacidad institucional para responder ante crisis de esta magnitud y aclarar tanto las causas de los incidentes como las acciones correctivas implementadas.

Finalmente, la comparecencia se caracterizó por un llamado a la responsabilidad política y a la rendición de cuentas, reafirmando la postura crítica del Partido Popular ante lo que consideran una gestión deficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito de la seguridad del transporte ferroviario, según informaron diversos medios en su cobertura sobre las declaraciones de Feijóo.

Temas Relacionados

Accidentes ferroviariosAlberto Núñez FeijóoGobierno de EspañaPedro SánchezAdamuzGelidaSeguridad ferroviariaPartido PopularCórdobaBarcelonaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La hermana de Gregorio Ordóñez dice que su hermano ahora sería "un hereje" para el PP

Consuelo Ordóñez cuestiona la actitud del Partido Popular y reprocha a Isabel Díaz Ayuso sus declaraciones, afirmando que Gregorio Ordóñez hoy sería considerado incómodo entre los conservadores por evitar banderas, priorizar derechos y rechazar la confrontación

La hermana de Gregorio Ordóñez

Condenado por someter a abusos sexuales al hijo de su pareja cuando tenía ocho años en El Ejido (Almería)

La justicia andaluza ratifica seis años de prisión a un hombre por realizar tocamientos sexuales a un menor, imponiendo además indemnización, restricción de contacto y prohibición de trabajar cerca de niños tras considerar contundente el testimonio y los informes periciales

Condenado por someter a abusos

Page carga contra ERC por reclamar Rodalies: quieren que todo vaya mal, a río revuelto ganancia de pescadores

García-Page cuestiona que partidos soberanistas exijan nuevas competencias tras accidentes ferroviarios, los acusa de anteponer intereses partidistas a la solidaridad nacional y advierte que buscan privilegios al margen de los principios sociales que dicen defender

Page carga contra ERC por

Almeida sostiene que el Gobierno "ya debería haber asumido responsabilidades" por el accidente de Adamuz

Durante un acto en Madrid, Martínez-Almeida critica al Ejecutivo por no afrontar los hechos tras el siniestro ferroviario en Córdoba, subrayando la falta de explicaciones sobre el recorte de velocidad y señalando posibles deficiencias en la conservación de infraestructuras

Almeida sostiene que el Gobierno

Ayuso cree que "lo normal" es pedir responsabilidades en Adamuz y critica a un Gobierno al que "le comen los problemas"

Isabel Díaz Ayuso exige esclarecer lo ocurrido tras el accidente de tren en Córdoba que dejó decenas de fallecidos, reclama transparencia y cuestiona la gestión del Ejecutivo por el temor actual de los viajeros en la red ferroviaria española

Ayuso cree que "lo normal"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una semana del accidente de

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio de Rodalies seguirá suspendido en Cataluña este domingo

Mala racha en Cataluña: de los brotes sanitarios en el sector ganadero a la paralización de Rodalies

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de hogar te puede cubrir lo que pase en una reforma”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga