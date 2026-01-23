Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos": "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

“¿Quién está al mando?”, preguntó Alberto Núñez Feijóo durante una rueda de prensa ofrecida tras convocar a la comisión de seguimiento del Partido Popular sobre los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). De acuerdo con lo publicado por diversos medios, el presidente del PP responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de transparencia y de provocar incertidumbre en la gestión posterior a ambos siniestros, en los cuales fallecieron 45 personas en Adamuz y un maquinista en prácticas en Gelida.

Según detalló la cobertura periodística, Feijóo atribuyó al Ejecutivo central trayectoria errática y ausencia de explicaciones claras tras los accidentes, respaldando sus declaraciones con el argumento de que, en su opinión, el “estado de las vías es reflejo del estado de la nación”. Considera que la respuesta gubernamental ha resultado insuficiente y ha incrementado la preocupación social. “El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden”, afirmó Núñez Feijóo, según informó la prensa presente en la sede nacional del PP.

Durante la comparecencia, Feijóo también señaló que el Gobierno, a su entender, ha actuado de manera tardía e inadecuada frente a los siniestros ferroviarios. Aseguró que el luto nacional no debe utilizarse como excusa para limitar la información sobre los hechos, porque el periodo de duelo no exime al Ejecutivo de su obligación principal de salvaguardar la seguridad ferroviaria. “El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país”, declaró el líder del PP ante los medios.

El dirigente popular insistió en que no existen aclaraciones suficientes ni sobre las causas de los accidentes ni sobre las posibles consecuencias, según consignó la prensa nacional. Sostuvo que la falta de información tras los siniestros ha generado un ambiente de confusión adicional entre la ciudadanía, y puso en duda la gestión institucional por parte del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. “No ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido”, aseguró Feijóo, según las declaraciones recogidas por los medios, al tiempo que consideró dicha actitud inaceptable desde un punto de vista tanto institucional como humano.

Feijóo subrayó, además, que los episodios recientes vinculados a la infraestructura ferroviaria del país requieren una respuesta urgente y transparente por parte del Ejecutivo. Relacionó directamente el deterioro observado en algunos tramos de las vías con lo que describió como una crisis de gestión dentro del Gobierno central. Según reportaron los medios que cubrieron la rueda de prensa, el presidente del PP recalcó la importancia de que las autoridades asuman su responsabilidad, aporten información veraz y adopten medidas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte ferroviario.

En el transcurso de su intervención, el líder de la oposición exigió explicaciones concretas sobre el estado actual de la red ferroviaria, las actuaciones desarrolladas tras los accidentes y los planes previstos para mejorar la seguridad en las líneas de tren. De acuerdo con lo expuesto por Feijóo, la confianza del público depende en gran medida de la capacidad institucional para responder ante crisis de esta magnitud y aclarar tanto las causas de los incidentes como las acciones correctivas implementadas.

Finalmente, la comparecencia se caracterizó por un llamado a la responsabilidad política y a la rendición de cuentas, reafirmando la postura crítica del Partido Popular ante lo que consideran una gestión deficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito de la seguridad del transporte ferroviario, según informaron diversos medios en su cobertura sobre las declaraciones de Feijóo.