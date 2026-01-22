Espana agencias

Willy Hernangómez: "Estoy feliz con esta nueva etapa, me siento parte de esto"

Barcelona, 22 ene (EFE).- El pívot del Barça, Willy Hernangómez, que termina contrato el 30 de junio, ha evitado pronunciarse sobre su continuidad en el equipo la próxima temporada, aunque ha admitido que está "muy feliz con esta nueva etapa" y que se siente "parte" del proyecto entrenado por Xavi Pascual.

"No hemos hablado nada (con el club). Estoy centrado en ayudar al equipo. Estoy muy a gusto aquí. Estoy muy feliz con esta nueva etapa, me siento parte de esto, pero lo primero es ir partido a partido, intentar luchar por todos los títulos, y ya veremos qué pasa", ha explicado este jueves el jugador madrileño.

En declaraciones a los medios de comunicación en la previa del partido en la pista del Asvel Villeurbanne francés, Hernangómez ha respondido que "la confianza y exigencia" que le transmiten Pascual y su cuerpo técnico le están ayudando a "ser mejor jugador y dar el 110% en cada entrenamiento para aprender cómo ayudar mejor al equipo".

"Estoy aprendiendo como una esponja, escuchando todo lo que me piden. Cuando este sacrificio y disciplina se suman a la confianza, todo va mejor. Intento trabajar duro para ayudar al equipo en lo que sea. Algunos días saldrá mejor que otros, pero siempre intento dar el máximo", ha remarcado.

Sobre el duelo ante el Asvel, Hernangómez ha valorado que "cada partido es fundamental", porque "la clasificación está muy apretada", y ha declarado que el Barça afrontará el partido "con la máxima ambición para conseguir otra victoria y seguir sumando".

"Hemos tenido calendario complicado, pero tenemos afrontar el cansancio de la mejor manera posible. Mentalmente hay que estar siempre preparados, intentar que la cabeza mueva las piernas", ha analizado el madrileño, quien ha subrayado la importancia de "ser sólidos atrás" y "seguir el plan de partido".

Por último, al ser preguntado por si en el vestuario se habla sobre el proyecto de la NBA Europa y el interés del Barça en esta competición, el pívot ha respondido: "Los jugadores nos debemos a nuestro club. Históricamente la Euroliga es la competición más potente de Europa, pero iremos a muerte con la liga a la que se decida pertenecer". EFE

