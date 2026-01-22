Espana agencias

Wawrinka: "Creo que merezco una cerveza"

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El suizo Stanislas Wawrinka, erigido en el jugador de más edad en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia y que necesitó cuatro horas y 34 minutos de partido y en cinco sets, 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3), para superar al francés Arthur Gea, expresó sobre la pista que se merecía una cerveza.

Tras el triunfo, el entrevistador y extenista Jim Courier le preguntó que cómo iba a recuperarse a sus 40 años. "No sé, pero creo que al principio se cayó una cerveza -indicó a la grada-, así que tal vez voy a tomar una. Merezco una", dijo.

El veterano jugador suizo, invitado del torneo, campeón en Australia en 2014 y que ha anunciado que la de 2026 será su última temporada, se convirtió en el jugador de más edad en alcanzar los dieciseisavos de final del primer Grand Slam de la temporada. EFE

