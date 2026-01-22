Espana agencias

Vueling programa 1,4 millones más de asientos en España para este verano, un 5 % más

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La aerolínea Vueling reforzará este verano sus operaciones en España con 1,4 millones de plazas adicionales, un incremento de más del 5 % respecto al año anterior.

En conexiones nacionales, con origen y destino en España, el aumento será de más de 500.000 asientos, un 4 % más, hasta cerca de 11,7 millones de plazas, ha detallado este jueves Vueling en un comunicado.

En cuanto a las rutas que conectan España con destinos internacionales, se incrementará en 900.000 asientos la oferta del verano pasado, especialmente en el corredor entre Francia y España, donde añade 260.000 asientos, un 8 % más.

También amplía su oferta desde España a Italia, Bélgica y Portugal; y a otros mercados como Turquía, Croacia y el norte de África.

En total, la aerolínea ofertará más de 27 millones de asientos en 220 rutas a más de 100 destinos de 30 países de Europa y norte de África.

Vueling ha programado más de 17 millones de asientos para este verano en Barcelona, un 3 % más con respecto al verano anterior, "en línea con su objetivo de consolidar su liderazgo en su base principal", ha resaltado.

La aerolínea, que añade 500.000 asientos más a su oferta de verano desde Barcelona con respecto a 2025, prevé sumar hasta un millón de asientos más a lo largo de 2026.

Refuerza las conexiones desde El Prat con Galicia, sumando más de 70.000 plazas adicionales (un 12 % más) y añade conectividad a Bilbao con 33.000 asientos adicionales (un 7 % más).

Destaca asimismo las conexiones desde la capital catalana hacia Almería, Granada, Jerez y Córdoba, que crecen un 19 % en número de asientos ofertados.

También amplía su capacidad desde Barcelona a destinos internacionales, con un 4 % más de asientos con respecto al verano de 2025, especialmente a Italia, Turquía, Marruecos, Croacia y Argelia.

Vueling incrementa más de un 15 % su capacidad entre la Península y Baleares y lanza las nuevas rutas desde Palma a Zúrich y Bruselas; desde Ibiza a Santiago; y desde Menorca a Sevilla y Florencia.

En Palma, la aerolínea extiende al verano la permanencia de un avión adicional incorporado en invierno. 

En Canarias, programa 3,4 millones de plazas, un 4 % más, y refuerza su conectividad con la Península con un 3 % de asientos adicionales.

En Andalucía, Vueling programa más de 5 millones de asientos, un 4 % más que el verano anterior, y la aerolínea incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, donde ofrece más de 2 millones de asientos, cerca de un 8 % más que el verano anterior.

En Alicante, donde se incorporará un avión adicional esta temporada, dispone de más de 1,6 millones de asientos en 16 rutas -9 internacionales-, un 18 % más que en 2025, potencia las conexiones con Orán y Argel; e incorpora las rutas hacia Constantina y Tánger, así como la conexión con Santander.

Sumará un avión adicional en Santiago y programa más de 1,5 millones de asientos en Galicia (Santiago, A Coruña y Vigo), un 20 % más, potenciando la conectividad internacional a París-Orly y a Marrakech, así como los vuelos peninsulares, donde incorpora más de 70.000 asientos adicionales a destinos como Málaga, Sevilla, Jerez y Bilbao.

En Bilbao, la aerolínea programa este verano 2,6 millones de asientos, alrededor de 200.000 más que el año anterior (un 8 %), y potencia las conexiones internacionales con nuevas rutas a Split (Croacia) y Edimburgo (Escocia), y refuerza vuelos a Lisboa, Oporto, Bruselas y París-Orly.

También amplía la conectividad nacional con 150.000 asientos adicionales (un 9 % más), con refuerzos en Barcelona, las islas y otros destinos de la península. EFECOM

