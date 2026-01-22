Vox no irá al homenaje de Estado a las víctimas para no "blanquear" la gestión de Sánchez

Barcelona, 22 ene (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que su partido no asistirá al homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), para no "blanquear" una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que ha calificado de "criminal".

Así lo ha afirmado en un desayuno informativo en Barcelona, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordaran auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz el sábado 31 de enero en Huelva.

Para Garriga, "el mejor homenaje a las víctimas" del accidente sería que el Gobierno en pleno, con Sánchez "a la cabeza", dimitiese y "se sentase en el banquillo" de un tribunal para responder por "su gestión criminal".

"No vamos a ir a un falso homenaje de Estado", ha recalcado.

Garriga ha anunciado también la presentación de una querella contra el presidente del gestor de infraestructura ferroviaria Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y de su expresidenta Isabel Pardo de Vera, por "homicidio imprudente" y otros cinco delitos.

Vox los considera "responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias", por lo que lanzará una "ofensiva en todos los órdenes contra este Gobierno criminal del Partido Socialista", ha afirmado Garriga, que ha llamado a la "movilización permanente" contra el Ejecutivo.

Garriga ha rechazado las críticas de quienes acusan a Vox de querer "politizar" la tragedia de Adamuz y ha argumentado que hay que denunciar a los responsables del "abandono" de la infraestructura ferroviaria, entre ellos, ha dicho, el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Luto sí, pero silencio jamás".

Por otra parte, Garriga ha considerado "acojonante" que el Govern de Cataluña haya abierto un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies.

Después de constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y de Regionales en Cataluña por segundo día consecutivo, pese a que anoche el Govern anunció que se recuperarían de manera gradual, Garriga ha tildado de "tomadura de pelo" la decisión del gobierno del PSC de abrir expediente "a los compañeros de su partido" al frente de Renfe.

En lugar de "reírse en la cara de todos los españoles" con este "jueguecito de abrirse expedientes unos a otros", según el líder de Vox en Cataluña, tendrían que dimitir "los responsables de que el sistema ferroviario esté como esté", tras los graves accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Asimismo, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha explicitado el apoyo de su partido y del sindicato Solidaridad a la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf.

Vox, además, promueve una movilización en Barcelona contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con la confluencia de diez columnas de vehículos que partirán de distintos puntos del área metropolitana y llegarán al monumento a Colón a las 12:00 horas del 31 de enero. EFE